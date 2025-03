SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR la Princesse Lalla Khadija lancent l’opération « Ramadan 1446 »

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija ont procédé, lundi au quartier Bouregreg (arrondissement Youssoufia) à Rabat, au lancement de l’opération nationale « Ramadan 1446 », initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan et bénéficiant à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

Hautement significative en ce mois béni, cette action de générosité, devenue une tradition depuis plus de 25 ans, traduit la Haute Sollicitude constante de Sa Majesté le Roi envers les populations en situation de vulnérabilité sociale et vient consacrer les valeurs d’humanité, de solidarité, d’entraide et de partage, caractéristiques de la société marocaine.

Mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 330 millions de dirhams, l’opération « Ramadan 1446 », qui porte sur la distribution de 34.280 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé), vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Lire aussi | Ramadan: Les activités royales « revues » en raison du processus de rééducation du Souverain

Pour cette édition, 74 pc des ménages bénéficiaires résident en milieu rural et sont répartis dans 1.054 communes, sur un total de 1.304 communes ciblées à travers l’ensemble du territoire national.

De même, conformément aux Hautes Orientations Royales, l’édition de cette année se distingue par le recours, pour la première fois, au Registre Social Unifié-RSU, pour l’actualisation, par le ministère de l’Intérieur, des listes des ménages bénéficiaires de l’opération de soutien alimentaire.

En fait, ce système d’information national a été mis en place par le ministère de l’Intérieur pour permettre aux programmes d’appui social de déterminer l’éligibilité des ménages selon des critères socio-économiques objectifs.

Lire aussi | SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan reçoit à Casablanca le président Xi Jinping [Vidéo]

L’opération nationale « Ramadan 1446 », organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, s’inscrit en droite ligne du programme humanitaire mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et ayant pour objectif d’apporter soutien aux personnes qui en ont le plus besoin, tout en valorisant la culture de solidarité.

Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles, au niveau de points de distribution mis en place à travers le territoire national.

Lire aussi | Le peuple marocain célèbre ce vendredi le 18è anniversaire de SAR la Princesse Lalla Khadija

La mise en œuvre de cette initiative obéit également à des contrôles notamment au niveau de deux comités, l’un local et l’autre provincial, qui veillent sur le terrain au suivi de l’approvisionnement des Centres de distribution et à la distribution des denrées alimentaires.

Les services sociaux des Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, l’Entraide nationale, la Promotion nationale, l’Office national des Chemins de Fer, la Société nationale des Transports et de la Logistique, l’Office National de l’électricité et de l’Eau Potable, et les autorités locales prêtent également leur concours à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour assurer le bon déroulement de cette opération solidaire.

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) veillent, pour leur part, au contrôle de la qualité des produits alimentaires distribués.

Lire aussi | Images du jour: un selfie royal à Paris

A cette occasion, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR la Princesse Lalla Khadija ont remis, à titre symbolique, des paniers de denrées alimentaires à 20 chefs ou représentants de familles bénéficiaires de l’opération « Ramadan 1446 », avant de poser pour une photo-souvenir avec des bénévoles qui participent à cette opération solidaire.