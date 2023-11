Discours Royal: le Royaume du Maroc a une vocation atlantique

Lors du discours Royal, à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, le Souverain a mis en exergue l’importance stratégique de la façade atlantique, aussi bien pour le Royaume du Maroc que pour l’ensemble du continent Africain.

La Marche Verte a permis au Royaume de mettre fin pacifiquement à une occupation coloniale au Sud du Maroc. Cependant, cette libération n’a pas seulement un sens géographique/territorial. C’est un processus continu où le développement donne sens et substance à la libération. C’est là le message principal contenu dans le discours Royal prononcé à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte. A cette occasion, le Souverain a souligné la « vocation de pays atlantique » du Royaume. Disposant d’une façade maritime de plus de 3500 km, dont 3000 km sur l’Atlantique, le Maroc dispose d’un « versant atlantique » qui lui donne « un accès complet sur l’Afrique » et une fenêtre sur l’espace du continent américain. D’où l’importance d’une « mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain », avec une structuration de portée africaine de cet espace géopolitique.

Lire aussi | Un monde à refaire ? [Par Eric Besson]

« Notre souhait est que la façade maritime devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d’intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international ». Pour cela, le développement des infrastructures est incontournable, avec « la constitution d’une flotte nationale de marine marchande, forte et compétitive », base d’une économie maritime à établir pour mobiliser l’économie de toute la région. « Outre la prospection poussée des ressources naturelles offshore, cette économie intégrée doit reposer sur l’investissement continu dans les filières de la pêche maritime, le dessalement de l’eau de mer à des fins agricoles, l’encouragement de l’économie bleue et le soutien aux énergies renouvelables », sans oublier le « tourisme atlantique » auquel une stratégie est appelée à être dédiée pour ouvrir la voie à un « tourisme balnéaire et saharien ».

En fait, comme l’évoque pertinemment le Souverain, la façade atlantique pose des défis pour l’ensemble du continent Africain, et en particulier l’« Afrique Atlantique » qui, bien que disposant de ressources humaines de qualité et de richesses naturelles abondantes, « accuse un important déficit en matière d’infrastructures et d’investissement ». D’où l’importance des réponses pratiques et efficientes à élaborer dans le cadre de la coopération internationale. Le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigéria illustre bien cette volonté de coopération pour favoriser l’intégration régionale et le développement économique commun de la « bande atlantique ». C’est dans cette optique que le Souverain rappelle l’initiative prise en vue de « créer un cadre institutionnel regroupant les 23 Etats Africains Atlantiques, en vue de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée de la région ». Il est question non seulement d’assurer la sécurité des Etats frères du Sahel, mais aussi et surtout de mettre en place une « approche commune de coopération et de développement », en vue de favoriser l’accès à l’Océan Atlantique. Pour cela, « le Maroc est disposé à mettre à leur disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires ».

Lire aussi | Marche Verte. Voici l’intégralité du Discours de S.M. Le Roi Mohammed VI

Par ailleurs, dans son discours, le Souverain clarifie le mot « sérieux » en tant que force motrice permanente dans ce processus de construction, de partage et de solidarité. Le « sérieux » se nourrit continuellement d’un « système de valeurs intégré qui a permis de consolider les acquis engrangés dans divers domaines ». C’est d’ailleurs ce qui explique les importantes avancées du Royaume, réalisées avec maitrise, patience, force morale et sagesse, dans le domaine diplomatique, en vue de régler définitivement un conflit régional artificiel au Sud du Maroc.