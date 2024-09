L’UIR obtient l’accréditation Cti et le label EUR-ACE pour ses écoles d’ingénieurs

L’Université Internationale de Rabat (UIR) a annoncé l’obtention de l’accréditation de la Commission des Titres d’Ingénieur (Cti) pour ses trois écoles d’ingénieurs.

Il s’agit de l’École Supérieure d’Ingénierie de l’Energie (ECINE), l’École Supérieure d’Informatique et du Numérique (ESIN), et la School of Aerospace and Automotive Engineering (SAAE). En plus de cette accréditation, l’UIR a reçu le label européen EUR-ACE, reconnu pour évaluer la qualité des formations en ingénierie.

La Cti, organisme indépendant créé en 1934, évalue les écoles d’ingénieurs françaises et internationales pour garantir la qualité des formations. Le label EUR-ACE, délivré par des agences européennes, certifie que ces écoles respectent les standards internationaux en matière de formation en ingénierie.

Cette double reconnaissance, une première pour le Maroc, confirme la position de l’UIR parmi les meilleures institutions académiques en Afrique et à l’international. Le processus d’accréditation, qui a duré deux ans, a abouti après une visite de la Cti en mars 2024, confirmant que les programmes de l’UIR répondent aux critères de qualité de l’EUR-ACE et aux standards internationaux.

Ces distinctions renforcent la reconnaissance de l’UIR à l’échelle internationale, après des succès similaires pour sa Business School, classée parmi les 100 meilleures au monde par le Financial Times.