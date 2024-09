Alerte. Nouvelles intempéries dans plusieurs provinces du Maroc

Après les pluies diluviennes de ce week-end, plusieurs provinces du Maroc vont enregistrer de nouvelles intempéries, avec des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des averses (30 à 40 mm) sont prévues mardi de 14H00 à 23H00 dans les provinces d’Oued Ed-Dahab et d’Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène concernera, de mercredi à 06H00 à jeudi à 06H00, les provinces de Figugig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Boulemane, Midelt, Errachidia, selon la même source.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué, lundi, que 18 personnes, dont 3 ressortissants étrangers (Canadien, Espagnol et Péruvien), ont trouvé la mort et quatre autres sont portées disparues, suite aux précipitations torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs préfectures et provinces.