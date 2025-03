Recettes voyages, transferts MRE, IDE… Ce qu’en dit l’Office des Changes

En tant que deux des principales ressources de devises du Royaume, les recettes voyages et les transferts MRE ont connu des trajectoires différentes au premier mois de l’année 2025, avec une nette amélioration pour l’une et une quasi-stagnation pour l’autre.

D’après le bulletin de l’Office des changes sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, les revenus du tourisme se sont élevés à 8,78 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier, enregistrant une croissance de 10,1% en glissement annuel.

Pour ce qui est des dépenses voyages, elles se sont élevées à 2,55 MMDH, en hausse de 23,8%, fait savoir la même source. Résultat : le solde de la balance voyages a dépassé 6,23 MMDH en janvier 2025, en amélioration de 5,4%.

Quant aux transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), ils ont atteint plus de 9,45 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,5% (+44 millions de dirhams (MDH)) par rapport à la même période de l’année dernière.

Par ailleurs, ce bulletin fait savoir que le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s’est établi à plus de 3,23 MMDH, en amélioration de 16,9% par rapport à l’année précédente. Les recettes et les dépenses de ces investissements ont progressé respectivement de 24,1% à 4,94 MMDH et de 40,4% à 1,7 MMDH.

S’agissant du flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME), il a augmenté de 812 MDH pour s’établir à 723 MDH, contre -89 MDH à fin janvier 2024. Les recettes (cessions de ces investissements) et les dépenses ont augmenté respectivement de 1,7% à 1,5 MMDH et de 59,9% à 2,23 MMDH.