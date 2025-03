Intelcia IT Solutions développe une plateforme de facturation électronique pour Paragon

Intelcia IT Solutions, spécialiste des services IT, a conçu et développé une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) pour Paragon, entreprise française de communication omnicanale et d’outsourcing.

Baptisée Invoice Paragon Platform (IPP), cette solution SaaS vise à répondre aux exigences de la réforme de la facturation électronique en France, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026.

IPP repose sur des technologies cloud avancées et intègre des interfaces flexibles ainsi que des contrôles rigoureux. Elle a été conçue pour garantir la conformité aux réglementations en vigueur et assurer un niveau de sécurité élevé.

Youssef El Aoufir, Deputy CEO d’Intelcia, souligne que la collaboration entre Paragon et Intelcia IT Solutions a permis de développer une plateforme robuste et adaptée aux besoins du marché.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation numérique, avec une perspective d’extension au Maroc, où l’introduction de la facturation électronique est prévue pour 2026. Intelcia IT Solutions ambitionne ainsi de mettre son expertise à la disposition des entreprises marocaines confrontées à cette transition.

Omar Tantaoui El Araki, Directeur des Solutions Applicatives chez Intelcia IT Solutions, met en avant l’engagement de l’entreprise à accompagner la digitalisation des entreprises en intégrant les aspects réglementaires et marketing.