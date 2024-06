Trois entreprises marocaines vainqueurs du marché des travaux du canal principal servant le périmètre irrigué de Massa en eau

Trois entreprises marocaines sont les grandes gagnantes des contrats relatifs aux travaux de réhabilitation du canal principal servant le périmètre irrigué de Massa en eau d’irrigation (provinces de Chtouka Ait Baha et Tiznit). Un marché de près de 17,7 millions de DH.

Le ministère de l’Agriculture à travers l’Office régional de développement agricole de Souss Massa vient d’attribuer l’exécution d’un chantier relatif aux travaux de réhabilitation du canal principal servant le périmètre irrigué de Massa en eau d’irrigation (provinces de Chtouka Ait Baha et Tiznit). Cette attribution fait suite à l’appel d’offres lancé par l’Office le 5 mars dernier.

Ce chantier sur les travaux du périmètre irrigué Massa est un des trois du « projet pour une gestion de l’eau résiliente et durable dans l’agriculture (RESWAG) » qui entend renforcer la gouvernance des ressources hydriques dans le secteur agricole, améliorer la qualité des services d’irrigation et élargir l’accès des agriculteurs à des conseils techniques dans ce domaine.

Ce projet global qui constitue un programme innovant et inédit, est soutenu par la Banque mondiale avec un financement d’un montant de 180 millions de dollars.

Pour le chantier de réhabilitation du canal principal servant le périmètre irrigué de Massa en eau d’irrigation, le marché a été remporté par les entreprises marocaines Sogetrama, Sotradema et Société de travaux agricoles marocains (Stam). Ces vainqueurs se partageront environ 177 millions de DH. A noter que la réalisation de ces travaux bénéficiera les petits exploitants agricoles des grands systèmes d’irrigation à gestion collective, l’objectif étant de toucher quelque 8 000 agriculteurs répartis sur plus de 18 000 hectares, à Souss-Massa, un deux des bassins versants les plus importants du Royaume pour l’agroéconomie.

Scindé en plusieurs lots, la plus grande part de ce marché revient à Sogetrama et Sotradema. En consortium, les deux entreprises seront chargées de la réalisation des travaux de génie civil, de fourniture, d’installation…

Détenue à hauteur de 99,98% par delta holding présidé par Haj Fahim, Sogetrama, fondée en 1984, est spécialisée dans la pose de canalisations et de la réalisation d’ouvrages et d’équipements annexes pour les réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable, d’assainissement et d’irrigation ainsi que pour le traitement des eaux.

Quant à la société Sotradema, dont l’actionnariat comprend exclusivement les membres de la famille Imdlass, elle opère dans l’eau et l’environnement (alimentation en eau potable, assainissement liquide, aménagements hydro-agricoles et services), le génie civil et les travaux routiers et le bâtiment et la construction métallique.

Pour sa part du marché, la Stam s’est accaparée de 75 millions de DH. L’entreprise de BTP fondée et dirigée par Louis Baudrand a remporté un lot de l’appel d’offres visant la réhabilitation du canal principal desservant le périmètre irrigué du Massa en eau d’irrigation.