Tracom va construire le nouvel hôpital provincial de Berkane

Après avoir remporté en octobre dernier l’appel d’offres pour la réalisation des gros œuvres du nouveau Centre Hospitalier Provincial d’Azilal, la société Travaux de constructions et menuiseries (Tracom), récidive avec le marché de la construction du futur centre hospitalier provincial de Berkane pour 295 millions de DH.

Tracom vient de remporter l’appel d’offres pour la réalisation des travaux de construction du futur centre hospitalier provincial de Berkane d’une capacité de 175 lits. Dans la course au projet, l’entreprise dirigée par Mohamed Allaoui a réussi à devancer sur le fil Urbagec, dont l’offre s’élève à environ 296 millions de DH, soit un écart de 76 000 DH seulement.

Outre Tracom et l’entreprise dirigée par Mahmoud Boukour, qui a remporté récemment aussi l’appel d’offres pour la construction du nouveau Centre Hospitalier Régional (CHR) de Béni Mellal, plusieurs entreprises locales comme Jet Contractors de Mohamed Adil Rtabi, l’Entreprise Moussadak Bouchta ainsi que Rouandi et Univers Bat, étaient dans la course pour ce marché.

Le futur Centre Hospitalier qui sera construit sur une superficie de 5 hectares, est destiné à étoffer l’offre sanitaire dans la province de Berkane. Ce projet, dont le coût total de la construction et de l’équipement avoisinera les 319 millions de DH, financés par le conseil provincial, le conseil de la région et le ministère de la santé, doit aider la ville à réduire sa dépendance vis-à-vis de l’hôpital provincial de Berkane (136 lits) et l’hôpital local de Saida (68 lits).

Le futur hôpital provincial de Berkane, que Tracom devrait construire dans un délai de trente mois, sera composé de quatre départements : réanimation, mère-enfant, médecine et chirurgie. Il abritera également 5 places de réa-néonatologie, 20 lits d’hospitalisation du jour, et 30 générateurs d’hémodialyse avec une unité de soins intensifs.