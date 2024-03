Nouvelle baisse de prix pour 13 médicaments coûteux

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, s’apprête à valider une nouvelle liste de médicaments coûteux qui feront objet de réduction de prix. Treize médicaments sont concernés.

Le Département dirigé par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, va bientôt réviser à la baisse les prix de 13 médicaments en pharmacie et aussi fixer les prix de vente de deux nouvelles listes de médicaments originaux et génériques, après consultation de la commission interministérielle sur les prix. A noter que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la décision numéro 787.14, publiée en 2014, concernant la révision des prix de vente au public.

Les médicaments concernés par cette baisse sont ceux utilisés pour le traitement du paludisme. Il s’agit du MALANIL 250 mg/100 mg, dont le prix en pharmacie passera de 465 DH par boîte de 12 comprimés à 394 DH, ainsi qu’un autre médicament coûteux, (NEULASTIM 6MG), utilisé pour le traitement du cancer, en particulier le cancer du sang, dont le prix va passer de 9460 DH à 6742 DH.

Les réductions de prix vont toucher également les médicaments pour le traitement des carences chroniques en calcium et de l’ostéoporose chez les personnes âgées. Il s’agit notamment du médicament (CADELIUS 600), dont le prix de vente au public passera de 120,30 DH par boîte de 30 comprimés à 105,30 DH, et du médicament (LAMIVIR HBV 100), utilisé pour le traitement des maladies gastro-intestinales et du foie, dont le prix va passer de 302 DH par boîte de 60 comprimés à 263 DH.

Autres médicaments dont les prix seront revus à la baisse, le TEMOZOLOMIDE ISIO 20 mg, utilisé pour le traitement des tumeurs cérébrales, dont le prix en pharmacie va passer de 446 DH à 419 DH, ainsi que le ZEFFIX 100 mg, utilisé pour le traitement de l’hépatite virale « B », dont le prix évoluera de 914 DH à 629 DH.