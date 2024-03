Le groupe scolaire OSUI Jacques-Majorelle débarque à Benguerir

Implanté à Marrakech et faisant partie du réseau OSUI, le groupe scolaire Jacques-Majorelle atterrit à Benguerir. Le groupe d’enseignement privé s’apprête à y ouvrir un nouveau site qui devra accueillir ses premiers élèves du cycle primaire dès la rentrée scolaire 2024/2025.

Au Maroc, l’un des exemples les plus emblématiques de l’émergence de la ville intermédiaire est Benguerir qui, grâce à la création de Campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), attire de plus en plus de projets. Après l’inauguration récemment par Hilton de son hôtel de luxe DoubleTree, Benguerir qui abrite déjà le Lycée Mohammed VI d’Excellence, accueille un nouveau projet d’établissement scolaire.

Lire aussi | Le géant turc Kontrolmatik remporte son deuxième marché public au Maroc en l’espace d’un mois

En effet, le réseau OSUI (Office Scolaire et Universitaire International, implanté depuis plus de 25 ans sur l’ensemble du territoire marocain, s’apprête à y ouvrir une nouvelle école à la rentrée 2024. Il s’agit d’un établissement annexe du groupe scolaire Majorelle de Marrakech, homologué par le ministère français de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Cette école primaire Jacques-Majorelle Benguerir rejoint ainsi les onze autres établissements français internationaux du Royaume.