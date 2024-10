Semaine de l’Énergie : l’UM6P relève le challenge de l’innovation pour un avenir énergétique durable

Au sein du gigantesque campus de L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) s’est clôturé hier la Semaine de l’Énergie MSN 2024 après quatre jours de débats et d’échanges fructueux. Sous le thème « Innover pour un avenir énergétique durable », cet événement majeur dans le paysage énergétique du Maroc, tenu du 20 au 24 octobre à Benguerir, vise à promouvoir l’innovation dans le secteur énergétique.

Le département de Science des Matériaux, Énergie et Nano-ingénierie (MSN) de l’UM6P, acteur clé de l’événement, a présenté ses travaux de pointe sur les matériaux intelligents et circulaires. Le directeur du département, Jones Alami, a souligné l’importance de créer un espace de dialogue entre le monde académique et l’industrie pour promouvoir des solutions énergétiques durables. «L’UM6P poursuit sa vocation d’innovation et de recherches – au top 500 du classement des universités au monde – ambitionne de créer un espace de partage et d’échange autour des innovations qui façonnent notre avenir énergétique. Cet événement invite tous les acteurs, des chercheurs aux industriels, à s’engager collectivement vers un avenir plus durable », a déclaré Jones Alami, directeur du département MSN. Les étudiants ont également eu l’occasion de présenter leurs innovations, illustrant ainsi la mission de l’université de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs.

L’événement s’est déroulé sur plusieurs journées thématiques, chacune centrée sur des aspects spécifiques de l’énergie. La première journée, intitulée Journée des Jeunes Chercheurs, a mis en lumière les travaux de jeunes talents qui ont participé à un concours de projets innovants. L’objectif était de susciter l’intérêt et l’engagement des chercheurs de demain pour relever les défis énergétiques futurs.

Le deuxième jour a été consacré aux matériaux pour l’énergie, avec des discussions autour des batteries lithium-ion, des batteries à flux redox et des matériaux phosphatés. Ces technologies sont essentielles pour le stockage d’énergie, un élément clé de la transition énergétique. Les débats ont mis en lumière les défis à surmonter pour accélérer le développement de ces technologies et leur mise en œuvre à grande échelle.

Le troisième jour, la réunion annuelle de la Chaire Énergie Durable (ENSUS) a réuni des chercheurs et des représentants de l’industrie pour discuter des avancées dans le domaine de l’énergie durable. Créée en partenariat avec l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) et l’UM6P, ENSUS a pour vocation de positionner l’université comme un pôle d’excellence en matière de recherche sur l’énergie et de contribuer aux efforts de transition énergétique du Maroc.

La semaine s’est terminée par le MSN Industry Day, un moment clé dédié à l’interaction entre chercheurs et industriels. Ce jour a permis de discuter des besoins spécifiques de l’industrie en matière de technologies énergétiques et de proposer des collaborations stratégiques pour le développement de solutions innovantes. Ces échanges ont renforcé la synergie entre les différents acteurs du secteur, ouvrant la voie à des partenariats fructueux.

Pour enrichir les discussions, l’UM6P a invité plusieurs experts internationaux de renom, qui ont partagé leurs connaissances et perspectives sur les technologies émergentes et les défis de la transition énergétique. Parmi eux, le Dr Jud Virden, du Pacific Northwest National Laboratory (États-Unis), a présenté les dernières avancées en matière d’énergies renouvelables et de technologies de stockage d’énergie. Il a souligné l’importance des innovations dans ces domaines pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Le Dr Martin Winter, de l’Institut de technologie électrochimique de Münster (Allemagne), a apporté son expertise sur les batteries avancées, essentielles pour le stockage et la conversion d’énergie. Ses recherches ont permis de mettre en avant les opportunités et les défis liés à l’industrialisation des nouvelles technologies de batteries.

D’autres experts internationaux, tels que le Dr David Mitlin, de l’Université du Texas à Austin, et le Dr Sun Shigang, professeur de chimie à l’Université de Xiamen en Chine, ont également partagé leurs recherches sur les solutions innovantes pour un avenir énergétique durable. Leurs interventions ont permis de mieux cerner les technologies de rupture et les pistes à explorer pour accélérer la transition énergétique.

L’une des forces de la Semaine de l’Énergie MSN 2024 réside dans la présentation de projets novateurs par des chercheurs et des étudiants. Ces projets illustrent l’engagement de l’UM6P à soutenir des initiatives concrètes pour relever les défis énergétiques mondiaux. Parmi les projets marquants, celui sur le verdissement de l’industrie du cuir, porté par le Professeur Zineb Kassab et le Dr Mehdi Mennani, vise à réduire l’empreinte environnementale de cette industrie grâce à des procédés de fabrication plus écologiques.

Un autre projet innovant a été présenté par une équipe de jeunes chercheurs, composée de Hamza Ladib, Muhammad Muaz Suhaib, Ihsane Kassem et Otmane El Ouardi. Ils ont développé un filtre à base de nanotechnologies pour l’eau potable, conçu pour améliorer la qualité de l’eau dans les régions où l’accès à l’eau est limité. Ce projet a suscité un vif intérêt de la part des participants et représente une solution concrète aux défis d’accès à l’eau dans certaines régions du monde.

Ces initiatives démontrent la capacité de l’UM6P à encourager l’innovation et à soutenir des projets à fort impact pour le développement durable. L’université s’engage activement dans la recherche appliquée pour proposer des solutions technologiques qui peuvent transformer des secteurs entiers, de l’industrie à l’environnement.

Les efforts de l’UM6P dans le domaine de la transition énergétique se concrétisent également à travers des collaborations internationales. L’université travaille en partenariat avec des institutions académiques et des acteurs industriels à travers le monde pour mener des projets de recherche binationaux. Ces collaborations permettent de combiner des expertises diversifiées et d’apporter des perspectives variées à la recherche, enrichissant ainsi les solutions proposées.