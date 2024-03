Le géant turc Kontrolmatik remporte son deuxième marché public au Maroc en l’espace d’un mois

En l’espace d’un mois, le groupe turc Kontrolmatik, installé dans le Royaume en décembre dernier, a réussi à décrocher deux contrats publics. Le dernier en date qu’il vient de remporter concerne le renforcement du réseau électrique du sud de Casablanca et de la région de Marrakech-Safi, pour un peu plus de 200 millions de DH.

Une belle prouesse pour le turc Kontrolmatik. Après avoir remporté en février dernier le marché de la construction du nouveau poste d’évacuation de la centrale hydraulique Allal El Fassi et des lignes à haute tension, le groupe d’ingénierie, qui s’était installé dans le Royaume en décembre dernier, vient d’être désigné vainqueur par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) du marché relatif au renforcement du réseau électrique du sud de Casablanca et de la région de Marrakech-Safi suite à un appel d’offres.

Pour ce marché qui vise à améliorer la distribution d’énergie à Casablanca et dans la région de Marrakech-Safi, Kontrolmatik était en course avec un autre groupe turc en l’occurrence Best Enerji, l’indien KEC International, mais aussi le français Cegelec, qui postulait uniquement pour le lot 2 (extension du poste de Chemaia).

Lire aussi | Rachat de Société Générale Maroc. Moulay Hafid Elalamy viserait aussi certaines filiales d’Afrique subsaharienne du groupe français

Il faut dire qu’outre l’extension du poste de Chemaia, dans la région de Marrakech-Safi, le marché comprend également la transformation du poste 225 kV de Laawamer, situé à proximité du village de Lakhiaita, à une vingtaine de kilomètres au sud de Casablanca, en une installation de 425 kV/225 Kv. Ce chantier entre dans le cadre du programme de renforcement des réseaux de transport et d’électrification rurale.

Pour rappel, Kontrolmatik est spécialisé dans les activités d’ingénierie et de conseil pour des projets énergétiques (services pour les centrales électriques et les lignes de transport et de distribution d’électricité), et la construction de centrales électriques (centrale hydroélectrique, centrale thermique, centrales nucléaires, etc.).