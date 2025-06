Marché immobilier en berne: baisse des prix et dégringolade des transactions

A fin mars 2025, l’indice des prix des actifs immobiliers marque, d’un trimestre à l’autre, une baisse de 1,8%, recouvrant des diminutions de 2,1% des prix du résidentiel, de 2,5% de ceux des terrains et de 0,7% de ceux des biens à usage professionnel.

D’après un rapport conjoint de Bank Al-Maghrib et de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), le nombre de transactions affiche un repli de 30,3%, reflétant des baisses de 29,3% des ventes des biens résidentiels, de 33,1% de celles des terrains et de 31,4% de celles des biens à usage professionnel.

En glissement annuel, l’indice des prix des actifs immobiliers stagne, au T1-2025, recouvrant une hausse de 0,1% des prix des biens résidentiels et des baisses de 0,1% de ceux des terrains et de 0,3% de ceux des biens à usage professionnel.

Lire aussi | Agents Immobiliers: Le projet de loi sur la bonne voie

Pour ce qui est du nombre de transactions, il se replie de 15,2%, recouvrant des diminutions de 14,5% pour le résidentiel, de 16,4% pour les terrains et de 18,2% pour les biens à usage professionnel.

Tableau de bord du secteur

Les prix du Résidentiel connaissent une baisse trimestrielle de 2,1% (-2% pour les appartements, -1,6% pour les maisons et -1,1% pour les villas), contre une hausse annuelle de 0,1% (+0,3% pour les appartements, -0,1% pour les maisons et 0,7% pour les villas).

Les transactions diminuent, d’un trimestre à l’autre, de 29,3% (-29% pour les appartements, -34,6% pour les maisons et -31,8% pour les villas), tandis que la baisse annuelle s’élève à 14,5%, (-14,5% pour les appartements, -15,3% pour les maisons et-8,9% pour les villas).

Lire aussi | Les prix de l’immobilier sont restés stables en 2024

Pour les Terrains, on enregistre des baisses trimestrielle de 2,5% et annuelle de 0,1 en termes de prix, tandis que les transactions se contractent respectivement de 33,1% et 16,4%.

En ce que est des Biens à usage professionnel, les prix subissent une diminution trimestrielle de 0,7% (-1,4% pour les locaux commerciaux et -1,5% pour les bureaux). En glissement annuel, le repli se situe à 0,3% (stagnation pour les locaux commerciaux et -4,2% pour les bureaux).

Quant au nombre de transactions, il recule de 31,4%, d’un trimestre à l’autre, avec des baisses de 28,9% pour les locaux commerciaux et de 40,5% pour les bureaux. Sur une année, les transactions marquent une contraction de 18,2%, reflétant des diminutions de 20% des ventes des locaux commerciaux et de 9,5% de celles des bureaux.

Les quatre grandes villes

A Rabat, les prix stagnent quasiment, avec des baisses de 1,1% des prix des biens résidentiels et de 0,6% de ceux des actifs à usage professionnel et une hausse de 9,4% de ceux des terrains. En parallèle, les transactions reculent de 35,2%, résultat des diminutions de 32,6% pour les biens résidentiels, de 32,2% pour les terrains et de 57% pour les biens à usage professionnel.

Lire aussi | Immobilier : Les grands défis de 2025

A Casablanca, les prix enregistrent un repli de 1,8%, reflétant des baisses de 1,9% pour les biens résidentiels, de 3,5% pour les terrains et de 0,1% pour les biens à usage professionnel. Parallèlement, les ventes régressent de 29,9%, recouvrant des diminutions de 28,4% pour le résidentiel, de 38,2% pour les terrains et de 35,4% pour les biens à usage professionnel.

A Marrakech, les prix se contractent de 2,3%, en lien avec les baisses des prix de 3,3% pour les biens résidentiels et de 4,6% pour les terrains. En revanche, les prix des biens à usage professionnel progressent de 1,7%. Pour ce qui des ventes, elles diminuent de 30,2%, recouvrant des replis de 28,9% des transactions des biens résidentiels, de 37,2% de celles des terrains et de 24,5% de celles des biens à usage professionnel.

A Tanger, l’indice des prix accuse une diminution de 2%, en lien avec les baisses de 0,8% des prix du résidentiel, de 4,4% de ceux des terrains et de 1,4% pour ceux des biens à usage professionnel. Pour leur part, les ventes enregistrent un recul de 15,7%, reflétant des replis de 13,8% pour le résidentiel, de 19,8% pour les terrains et de 29,2% pour les biens à usage professionnel.