Dédoublement de la voie express Fès-Taounate. Le marocain Univers Bat, attributaire de la 2ème tranche

Univers Bat vient de remporter le marché de la deuxième tranche du projet de dédoublement de la voie express de la RN8 entre Fès et Taounate. L’entreprise fondée et dirigée par Ali Oharouch, a réussi à devancer le français NGE et Mozajine.

La Direction provinciale du ministère de l’Équipement à Taounate a attribué le marché pour la réalisation de la deuxième tranche des travaux de dédoublement de la voie express de la RN8 entre Fès et Taounate. Cette partie du projet de dédoublement, qui s’étend du PK788+000 au PK769+000, bénéficie d’un financement provenant de divers partenaires, notamment la Direction régionale du ministère de l’Équipement, le Conseil régional Fès-Meknès, la Direction générale des collectivités locales, l’Agence de développement des préfectures et des provinces du Nord, ainsi que le Conseil provincial de Taounate.

L’appel d’offres lancé dans ce cadre, a été remporté l’entreprise marocaine Univers Bat. Cette dernière a devancé ainsi le français NGE et le groupe Mojazine, de Brahim Mojahid, homme d’affaires et ex-président de la région de Béni Mellal-Khénifra. Univers Bat a raflé la mise en raison d’une offre moins-disante de près de 285 millions de DH. L’entreprise dirigée par Ali Oharouch rejoint ainsi une autre société marocaine SSMT-Taroudant, attributaire de la première tranche du dédoublement de la voie express Fès-Taounate pour un montant de 238 millions de DH.

Selon la direction provinciale de Taounate, la durée des travaux prévus dans cette deuxième phase est de 18 mois. Elle inclut plusieurs étapes, notamment les installations de chantier et les travaux topographiques, la réalisation des dégagements des emprises et des terrassements, l’exécution des corps de chaussée et des couches de roulement, la mise en place de l’assainissement longitudinal et transversal, ainsi que le soutènement.

Quant à la première phase du chantier, elle a déjà permis de couvrir 16 kilomètres, allant du PK805+000 au PK789+000. Le chantier devrait être achevé avant 2025.

Pour rappel, le projet de dédoublement de la RN8 entre Fès et Taounate constitue depuis longtemps une demande pressante tant des usagers que des acteurs économiques de la région. Ce corridor est actuellement emprunté par près de 7.500 véhicules par jour, chiffre qui peut grimper jusqu’à 15.000 véhicules en période de pointe.