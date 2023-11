Casablanca. Un centre culturel voit le jour au sein de la Cathédrale du Sacré Cœur

L’édifice religieux sort enfin de l’ombre et prend des couleurs vives sous les spots annonçant sa reconversion en un centre culturel multidisciplinaire, au grand bonheur des férus du théâtre, des arts plastiques et des musées. L’évènement a connu la signature de plusieurs conventions de coopération entre le ministère de la Culture et de la Communication et la région Casablanca-Settat.

La Cathédrale du Sacré Cœur, édifice religieux, un des plus emblématique de la mémoire urbaine de Casablanca, dont la création remonte à 1930, a été inauguré ce samedi 18 novembre, à l’occasion de la fête de l’indépendance, par Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et Nabila Rmili, présidente de la Commune de Casablanca, en présence du nouveau wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, Abdellatif Maazouz, président de la même région et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, ainsi que plusieurs personnalités des média et des autorités locales, entre autres.

Reconvertie en un centre culturel polyvalent, l’église du Sacré Cœur, qui a été soumise depuis des années à des travaux de réhabilitation qui ont accusé du retard, vient renforcer l’infrastructure culturelle de la métropole. La nouvelle orientation de cet édifice, symbole de tolérance et de coexistence des religions, en fait un des plus importants lieux culturels de la ville.

D’un budget de 48 millions de DH, cette opération a été supervisée par la SDL Casa-Patrimoine et pilotée par le cabinet d’architecture Abderrahim Kassou et l’agence parisienne à AP’Culture. L’édifice culturel de près d’un siècle d’existence est désormais une adresse de référence pour un musée, un espace d’exposition, un théâtre et une salle de conférence dont les travaux, freinés pendant les deux années Covid, avaient été entamés en 2016.