Recyclage des produits textiles : Nador se positionne en tant que hub

Ce projet, qui devra assurer l’emploi de plusieurs centaines de salariés (principalement issus de la région de l’Oriental, une des plus touchées par le chômage au Maroc) tombe à point nommé, alors que le «cluster» marocain de recyclage de déchets textiles se met progressivement en place dans le sillage de l’étude sur ce marché diligentée et financée par l’ONUDI (l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) et la SFI (Société Financière Internationale) et qui avait identifié en 2022 plusieurs opportunités pour transformer en or les 83.200 tonnes de déchets textiles générés, chaque année, par l’industrie textile marocaine, sachant que le volume de ces pertes est appelé à croître au fil des années, notamment à l’horizon 2035 où les exportations marocaines devraient atteindre, selon l’AMITH, le niveau de 60 milliards de dirhams.

Rappelons que par déchets textiles, il faut entendre déchets pré-consommation et post-industriels, les chutes de coupe, les produits de seconde qualité, les déversements et autres déchets textiles générés par la production de textiles et de vêtements. Avec des partenaires comme l’ONUDI et la SFI, le Maroc s’efforce à jeter les bases d’un écosystème du recyclage du textile et rendre ce secteur stratégique (qui représente plus de 20% des emplois industriels) plus vert et créer de nouveaux marchés.