Le Groupe Label’Vie envisage de rattraper son retard sur la petite distribution

Six ans après le lancement de Supeco, le Groupe Label’Vie met le turbo dans le développement de cette enseigne de proximité qui avait commencé très timidement jusqu’à fin 2023.

Le premier distributeur alimentaire au Maroc avec près de 190 magasins à fin 2024 (tous formats confondus) pour une superficie commerciale exploitée de près de 270.000 m² (soit l’équivalent d’une quarantaine de stades de football !), a déroulé au cours des derniers mois un plan d’extension des plus ambitieux pour sa branche dédiée à la petite distribution (i.e. magasin d’une superficie inférieure à 200 m2). Aussi, Supeco dont le premier magasin avait été inauguré dans la discrétion totale en 2018, a tout simplement triplé en taille en 2024 en hissant son réseau de 19 magasins à fin 2023, à une soixantaine à peine un an plus tard (avec une superficie cumulée de 6.000 m² contre 2.790 m² à fin 2023).

Cette cavalcade est la réponse du groupe fondé par Zouhair Bennani à l’avancée toutes voiles dehors du nouveau venu Kazyon qui, en une année de présence au Maroc, a déjà franchi la barre de 100 magasins de proximité, mais également du leader actuel sur ce segment (le turc BIM) qui, piqué au vif par l’entrée en lice de la filiale du groupe fondé par l’homme d’affaires égyptien Hassan Heikal, a sensiblement accéléré la cadence de ses ouvertures au cours de l’année qui s’achève.

Et selon des sources proches du Groupe Label’Vie, Supeco ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin avec l’objectif pour l’année 2025, d’atteindre 150 magasins et aussi d’entamer l’extension hors Casablanca en se positionnant comme une enseigne de proximité, garantissant la disponibilité de produits de première nécessité aux prix les plus bas.

Rappelons, qu’au terme de l’exercice 2023, le Groupe Label’Vie a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 15,8 milliards de dirhams, en progression de 13% par rapport à 2022 et un EBITDA consolidé de 1,3 milliard de dirhams.