Le Groupe Bennani lance une énième émission obligataire

Après avoir émis depuis une dizaine d’années des milliards de dirhams en émission obligataire, notamment à travers ses structures opérationnelles, Groupe Label’Vie et Aradei, toutes les deux cotées à la bourse de Casablanca, le Groupe Bennani fait une nouvelle sortie sur le marché obligataire.

Et cette fois-ci, pour une première puisque c’est la holding de tête Best Financière, entité jusqu’alors des plus discrètes et peu connue du public, qui a réussi à mobiliser quelques 250 millions de dirhams dans le cadre d’un placement privé auquel ont pris part certains institutionnels.

L’opération vise à financer les prochaines opérations du Pôle Equipement Médical qui revendique des performances en croissance au cours des dernières années, notamment à travers la société Best Health (distributeur indirect de marque Phillips au Maroc pour le matériel et dispositifs médicaux dont le résultat net a atteint 43,9 MMAD en 2023 (+45% par rapport à 2022).

Rappelons, que Best Financière est une holding de participation organisée autour de deux pôles d’activité et dont les principaux actionnaires sont AZ Développement (55,3%) et YADOGHI Capital (29,5%) et Zouhair BENNANI (7,12%). Outre le Pôle Equipement Médical qui compte cinq filiales opérationnelles (à savoir SCRIM, Soma Medical, MTS, TMS et Mabiotech), la structure créée en 1985 par Zouhair Bennani opère dans la grande distribution, l’agroalimentaire et le commerce de détail à travers Retail Holding qui détient principalement les actifs et participations ci-après :

– Label’Vie à hauteur de 51% : le franchiseur principal au Maroc de Carrefour, Carrefour Market, et

Atacadao, le groupe détient également une participation non consolidée dans la filiale immobilière

Aradei Capital ;

– Modes et Nuances à hauteur de 100% : franchiseur de la marque Kiabi ;

– General First Food Services à hauteur de 50% : franchiseur de la chaine de restauration Burger

King ;

– Virgin North Africa à hauteur de 95% : franchiseur de Virgin Megastore ;

– Retail Holding Africa et Retail Holding Invest à hauteur de 100% : des sociétés de prise de participation pour le développement de l’activité en Afrique.