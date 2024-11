Message de condoléances et de compassion de SM le Roi aux membres de la famille de feu Abdelkader Lachheb

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ambassadeur et ancien joueur international marocain de football, feu Abdelkader Lachheb.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec une grande émotion la nouvelle du décès de feu Abdelkader Lachheb, que Dieu L’ait en sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches, ses amis et ses fans ainsi qu’à ses familles diplomatique et sportive, Ses vives condoléances et ses sentiments de compassion suite à cette perte affligeante, Implorant le Très-Haut d’accorder aux membres de la famille du regretté patience et réconfort.

SM le Roi S’est remémoré les vertus du défunt, connu pour ses hautes qualités morales et son attachement indéfectible aux valeurs de patriotisme sincère, dont il a fait montre avec dévouement et abnégation, aussi bien lors de l’accomplissement de ses responsabilités diplomatiques ou qu’en tant que joueur talentueux ayant marqué de son empreinte le parcours brillant du football marocain durant les années 70 et 80 du siècle dernier, rappelant que le regretté s’est ainsi illustré en combinant avec brio sa passion sportive et ses études universitaire.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le regretté pour les services louables rendus à sa Patrie et l’accueillir dans Son vaste Paradis parmi les vertueux. “Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournerons”, véridique est la Parole de Dieu.

Le défunt, qui a été ambassadeur du Maroc au Canada, au Japon et en Russie, avait porté le maillot de l’équipe nationale à plusieurs reprises en plus d’avoir évolué au sein du Wydad Casablanca, de l’US Musulmane d’Oujda et du Mouloudia Oujda.

Un attaquant très diplomate

Feu Abdelkader Lacheheb a étudié à la faculté de droit de Casablanca, et obtenu un doctorat en relations internationales à l’université de Genève5.

En parallèle à sa carrière diplomatique, Abdelkader Lacheheb a également joué au football. Après le Mouloudia Club d’Oujda de 1973 à 1974, rejoint le Wydad Athletic Club. Attaquant de pointe, Lachhab marque 23 buts cette saison-là, menant le WAC au titre de champion pour la saison 1975-19765. Il a aussi évolué en première division suisse. Le défunt a également porté le maillot de l’équipe nationale de football.

En tant que diplomate, Abdelkader Lachheb intègre le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. En 1988, il est conseiller des Affaires économiques au sein de la représentation du Maroc auprès de l’office des Nations unies à Genève.

En 1995, il devient directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.

En 1998, il est nommé ambassadeur du Maroc au Canada.

En 2003, il est nommé ambassadeur du Maroc au Japon.

En 2008, il est nommé ambassadeur du Maroc en Russie et présente ses lettres de créance au président russe Dmitri Medvedev le 29 mai 2009. Il occupe ce poste jusqu’en 2019.