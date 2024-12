Monsieur SIAM s’en est allé !

Tant que vivra le SIAM, le souvenir de Jaouad Chami restera dans les esprits. Le Commissaire général historique de cette manifestation a tiré sa révérence, le jeudi 12 décembre 2024, des suites d’une grave maladie.

En dépit de ses multiples casquettes, comme homme d’affaires, politicien et acteur associatif, son nom va demeurer intimement lié au Salon international de l’Agriculture de Meknès (SIAM), dont il devient le chef d’orchestre depuis la première édition en 2006 jusqu’en 2023. Il s’est dédié pour en garantir la pérennité, au bénéfice d’une ville qu’il chérit énormément. Le défunt est, en effet, un natif de la capitale ismaélienne, le 22 septembre 1962.

Lire aussi | Marwa Cheikh Youssef : histoire d’une vie dédiée aux startups

Cette envie débordante de faire de ce rendez-vous l’un des événements phares de l’agenda national va coïncider avec le lancement, en 2008, du Plan Maroc Vert, qui avait besoin d’une vitrine pour mieux s’adresser aux professionnels et aux citoyens. L’entrecroisement des deux volontés contribuera au succès retentissant du Salon et, en même temps, à l’éclosion du nom de Jaouad Chami, dont la formation académique le prédestinait à un avenir radieux.

A l’instar d’un nombre de jeunes marocains, il a pris la direction de la France pour les études supérieures. Après une licence en administration des entreprises de l’EAD Paris, en 1986, il décroche un certificat de 3ème cycle en management stratégique de l’EFG Paris, en 2003.

Lire aussi | Décès à 35 ans de l’ancien international marocain et joueur de l’OM Abdelaziz Barrada

Surfant sur la réussite du Salon et un bon réseau relationnel, il entre dans l’arène politique sous les couleurs du Parti Authenticité et Modernité (PAM). Avant d’arriver au sommet, il commença comme Conseiller communal, puis préfectoral.

A force de travail et d’abnégation, il gravit les échelles à l’intérieur du parti du Tracteur, au point d’en devenir coordinateur régional et, à un certain moment, membre du bureau politique. Une autre réussite personnelle qui va l’emmener à l’hémicycle. Au terme des dernières élections générales, il est élu membre de la Chambre des Représentants pour le mandat 2021-2026. Dans un hommage posthume, les députés ont lu la Fatiha à sa mémoire au début d’une séance plénière, lundi 16 décembre.

Sur le plan des affaires, il dirigea plusieurs entreprises opérant dans le secteur agricole et l’éducation. Mais, il était surtout connu comme gérant et co-actionnaire de JAMC-Motors. Ses activités entrepreneuriales lui ont valu d’occuper le poste de Président de l’ancienne antenne régionale Meknès-Tafilalet de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Les gens de Meknès s’en souviendront surtout pour son engagement social et ses actions en faveur des personnes à besoins spécifiques. Ces bonnes œuvres transcendant toute autre considération.