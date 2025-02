Le champ de bataille du ministère de l’Agriculture contre la sécheresse

Face aux défis de la sécheresse et à la rareté des ressources hydriques, le ministère de l’Agriculture a déployé un arsenal de mesures pour soutenir la campagne agricole 2024/25 et garantir la résilience du secteur.

Le lancement de la campagne agricole 2024/25 s’inscrit dans un contexte difficile, marqué par un déficit pluviométrique lors de la campagne précédente 2023/24, une répartition irrégulière des précipitations et une succession d’années de sécheresse durant les six dernières campagnes. À cela s’ajoute un faible taux de remplissage des barrages, exacerbant les défis liés à l’eau et à la hausse des coûts des intrants agricoles.

Pour faire face à ces enjeux, le ministère de l’Agriculture a mis en œuvre une série de mesures stratégiques dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030. Parmi ces initiatives, on note, le soutien à la production. En effet, l’État continue de soutenir les semences céréalières certifiées afin de maintenir des prix abordables pour les agriculteurs. Pour la première fois, des semences de légumineuses et fourragères seront également subventionnées.

Le gouvernement a aussi prolongé les subventions pour les semences et plants de cultures de tomate, d’oignon et de pomme de terre, réduisant ainsi leurs prix de vente. De plus, les subventions pour les engrais azotés sont reconduites pour aider à améliorer la productivité.

Sur un autre volet, la distribution d’orge subventionnée et d’aliments composés pour les bovins laitiers a été mise en place, accompagnée de l’aménagement de points d’eau pour l’abreuvement du cheptel.

Aussi, un programme d’assurance sécheresse a été reformé pour couvrir les céréales, les légumineuses, les cultures oléagineuses et les arbres fruitiers.

L’extension des superficies de semis direct vise à garantir la production agricole même en conditions de faible pluviométrie. Le programme national de plantation de cactus résistant et de palmiers dattiers se poursuit également, renforçant la résilience face aux aléas climatiques.

En réponse à la sécheresse récurrente, le ministère a mis en place des mécanismes d’assurance multirisque climatique pour plusieurs cultures, ainsi qu’un programme de soutien à la résilience face à la sécheresse. Le développement du semis direct est prévu sur une superficie de 260.000 ha pour 2024/25, avec un objectif d’atteindre un million d’hectares d’ici 2030 pour les grandes cultures, telles que les céréales, les légumineuses, les cultures fourragères et les cultures oléagineuses. La superficie réalisée à date est estimée à 125.300 ha.

De plus, la poursuite du programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique (PRIDPEC), mis en place au niveau national visant à mettre en œuvre les hautes directives royales. Les réalisations du programme, jusqu’à présent, sont : 68% pour l’orge (6 tranches) et 81% pour les aliments composés (3 tranches), quant à la distribution d’engrais azotés, la quantité s’élève à 486.180 Qx, soit 24% de la quantité totale réservée à la deuxième tranche (1.992.532 Qx).

La promotion de l’utilisation des énergies renouvelables pour la production et la mise en place d’une nouvelle génération de projets solidaires (reconversion, intensification et diversification), sont aussi des mesures qui ont été préconisées par le ministère.

Sur le marché des viandes, les actions du gouvernement comprennent la suspension des droits d’importation et des taxes sur la viande et les animaux destinés à la reproduction, afin de préserver le cheptel national. Des mesures pour maintenir la santé du troupeau, incluant des campagnes de vaccination, sont également mises en œuvre.

Enfin, dans le cadre de la stratégie Génération Green, le gouvernement a signé des contrats-programmes avec les interprofessions agricoles pour moderniser les filières de production, touchant 15 filières végétales et 5 filières animales. Ces mesures illustrent l’engagement du ministère de l’Agriculture à relever les défis actuels et à garantir un avenir durable pour le secteur agricole marocain.