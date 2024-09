LANA Cash franchit la barre de 1.000 points de vente

Après les trois filiales de groupes bancaires Wafa Cash, M2T et Barid Cash, ou encore l’acteur indépendant Cash Plus, un autre établissement de paiement franchit la barre de 1000 points de vente à travers le Maroc.

Il s’agit de Lana Cash, la filiale du groupe CIH qui avait démarré dans le transfert d’argent en 2014 avant d’élargir cinq ans plus tard ses activités aux services de paiement (paiement de factures ou de recharges auprès de plusieurs opérateurs télécoms, paiement d’achats auprès des commerçants partenaires, création et recharge de wallet…) et plus récemment en 2022, à l’activité de points relais pour les colis livrés/déposés en partenariat avec Colis Privé.

En effet, depuis peu, la société dont les rênes viennent d’être confiées à M. Brahim Zekhnini (ex-Directeur Général Adjoint du CIH), a intégré une nouvelle vague d’agents détaillants (sorte de franchisés) qui a hissé la taille de son réseau à plus d’un millier de points de vente arborant son enseigne. Un tel saut va-t-il permettre à Lana Cash de redresser ses comptes en 2024 après avoir essuyé plus de 20 millions de dirhams en pertes cumulées entre 2021 et 2023 ? On en saura un peu plus à la publication des comptes à fin juin 2024 par cette entité connue par le grand public par les produits We Pay (l’application qui permet de gérer les wallets ouverts pour le compte des clients). Pour l’instant, le nouveau management est mobilisé pour lancer de nouveaux produits et élargir la base de clients, tant particuliers que commerçants.