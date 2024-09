Prêt à porter. une autre marque internationale quitte le Maroc

Deux ans à peine après y avoir pris pied, la marque de prêt à porter Tape à l’Œil (TAO) quitte le Maroc.

Les deux magasins ayant arboré cette marque d’habillement tendance pour enfants ont baissé discrètement le rideau et selon nos informations, le contrat de partenariat avec le master franchisé marocain a été rompu. Il s’agit des magasins du centre commercial casablancais Aeria Mall et celui d’Arribat Center, le principal temple de commerce de Rabat, qui avaient ouvert respectivement en 2022 et 2023 et nécessité plus de 10 millions de DH d’investissement.

Pourquoi donc un tel revirement dans la stratégie de déploiement de TAO au Maroc et qui prévoyait initialement un plan de développement d’au moins dix points de vente ? Selon les informations recueillies, la crise que traverse actuellement le secteur marocain du retail d’habillement et qui a déjà causé le départ de plusieurs marques internationales (ou du moins leur réduction de voilure telle le suédois H&M) n’est pas étrangère à la décision d’abréger l’aventure de TAO au Maroc. Mais, au-delà du climat général, l’autre raison serait incarnée par la domination des marques turques (LC Waikiki et De Facto notamment) sur le segment du prêt-à-porter pour enfants qui met à mal la concurrence des autres marques européennes présentes au Maroc (Petit Bateau, Mayoral…).

Rappelons, que TAO qui conçoit des vêtements pour enfants, de 0 à 16 ans inspirés des derniers défilés internationaux, a été créée en 1993 avec des premiers magasins en France et en Belgique. Trente ans après, le groupe détenu par la famille Mulliez (détenteur d’une autre enseigne, à savoir Auchan, qui a également quitté le Maroc après quelques années de présence) revendique plus de 300 magasins à travers une dizaine de pays pour un chiffre d’affaires mondial d’un peu moins de 200 millions d’euros (près de 2 milliards de DH).