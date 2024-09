Maroc-Royaume-Uni : Nouvelles perspectives de partenariat post-Brexit selon l’IMIS

L’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (IMIS) a publié, le lundi 9 septembre 2024, un Policy Paper intitulé « Le Maroc, future pierre angulaire de la stratégie britannique post-Brexit en Afrique ? ».

Ce document, rédigé par Najib Benamour sous la direction d’Abdelmalek Alaoui, président de l’IMIS, et du Pr. Ahmed Azirar, directeur de la Recherche au sein de l’institut, avec la participation de Rayan Sahnoune et Victor Pauvert, présente des propositions pour renforcer les relations économiques entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Le rapport examine l’évolution des relations bilatérales entre les deux pays, qui ont connu un nouveau tournant avec la signature de l’Accord d’Association Maroc-Royaume-Uni en 2021. Cet accord, entré en vigueur en janvier 2021, a permis d’augmenter les échanges commerciaux bilatéraux à 2 milliards de livres sterling en 2022. Le document met en avant l’importance de cette relation dans le contexte de la stratégie britannique Global Britain.

Le Policy Paper souligne que le Brexit a poussé le Royaume-Uni à réévaluer ses partenariats internationaux, avec un intérêt particulier pour l’Afrique. Le Maroc, en raison de sa position géographique stratégique, est présenté comme une passerelle idéale pour les investissements britanniques en Afrique de l’Ouest.

Le rapport propose dix recommandations principales pour renforcer ce partenariat. Parmi celles-ci figurent l’harmonisation des réglementations commerciales, la réduction des barrières tarifaires, et le développement de secteurs stratégiques tels que les services aux entreprises et les énergies renouvelables. Le développement de zones économiques spéciales et l’augmentation des investissements dans les provinces du Sud du Maroc sont également recommandés, ainsi qu’une coopération renforcée dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité.

Ce document de l’IMIS propose ainsi une feuille de route ambitieuse pour un partenariat bilatéral renforcé entre le Maroc et le Royaume-Uni dans un contexte post-Brexit.