Chloé Beauvallet nouvelle DG d’Outsourcia

Le groupe Outsourcia annonce la nomination de Chloé Beauvallet au poste de Directrice Générale à compter du 12 septembre 2024.

Elle travaillera en collaboration avec Youssef Chraibi, Président-Fondateur du groupe, pour superviser l’ensemble des opérations, la stratégie commerciale et l’innovation. Son objectif sera de renforcer la position d’Outsourcia en tant qu’acteur clé dans le domaine de l’expérience client externalisée.

Chloé Beauvallet succède à Arnaud Delattre, qui a piloté la restructuration du groupe au cours des deux dernières années, avec des réalisations importantes, telles que l’intégration de PhoneAct en Tunisie et la mise en place d’une nouvelle organisation. Youssef Chraibi a salué son travail en ces termes : « Je tiens à remercier chaleureusement Arnaud pour son engagement et sa contribution au développement du groupe. L’expertise de Chloé dans la transformation orientée client, combinée à ses compétences managériales, sera un atout majeur pour franchir une nouvelle étape dans l’évolution d’Outsourcia. »

De son côté, Chloé Beauvallet a exprimé sa joie de rejoindre l’équipe : « Je suis ravie de contribuer au succès d’Outsourcia, surtout dans un contexte de bouleversements du marché et de l’émergence de l’IA générative. »

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le management de la relation client et le marketing, Chloé a occupé des postes stratégiques au sein de grandes entreprises telles que CANAL+, BNP Paribas, PMU et Foundever France. Elle a également été administratrice indépendante chez Boulanger.