Cyberforces obtient le statut de Palo Alto Networks NextWave Diamond Innovator

Cyberforces, leader des solutions de cybersécurité au Maroc, rejoint le club très fermé des partenaires technologiques ayant atteint le statut « Diamond Innovator » du leader mondial de la cybersécurité, Palo Alto Networks, après avoir satisfait aux exigences de performance, de capacités et de business du programme de partenariat du constructeur américain.

Cette distinction marque l’aboutissement de plusieurs années de collaboration fructueuse entre Cyberforces et Palo Alto Networks, positionnant Cyberforces parmi les acteurs de tout premier plan en matière de cybersécurité au Maroc. Cette certification témoigne non seulement de la réussite des projets menés conjointement, mais aussi du haut niveau de confiance et d’engagement qui unit les deux entreprises, au service de la sécurité des entreprises et des établissements publics marocains.

« Cette certification exceptionnelle nous honore. Elle reflète le travail assidu et la profondeur technique de nos équipes sur les solutions de Palo Alto Networks. Cela renforce notre position de leader sur le marché marocain et nous engage à continuer d’offrir les meilleures solutions de sécurité à nos clients, dans un contexte de menaces cybernétiques croissantes et sophistiquées qui pèsent sur le Royaume », a déclaré Reda Bakkali, Directeur Général de Cyberforces.

La certification Diamond Innovator atteste que Cyberforces satisfait aux exigences rigoureuses de Palo Alto Networks en termes de chiffre d’affaires, de performance et d’expertise. Elle confirme également que les équipes de Cyberforces sont certifiées et maîtrisent parfaitement l’ensemble des produits et services de Palo Alto Networks, assurant ainsi un service d’excellence à leurs clients.

Les solutions de Palo Alto Networks, intégrées par Cyberforces, offrent une protection complète et cohérente des infrastructures informatiques, combinant une sécurité avancée pour les accès et les réseaux, une défense renforcée pour les environnements virtuels, ainsi qu’une détection et une réponse rapides aux menaces.

« Nous sommes ravis de voir Cyberforces rejoindre le cercle des Diamond Innovators de Palo Alto Networks. Leur engagement et leur expertise dans l’intégration de nos solutions ont été déterminants pour atteindre ce niveau de partenariat. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration afin d’offrir les meilleures solutions de cybersécurité aux entreprises marocaines », a affirmé Karim Aboulasse, Country Manager Maroc pour Palo Alto Networks.

Cyberforces entend poursuivre cette dynamique positive en renforçant son partenariat avec Palo Alto Networks, avec pour ambition de continuer à offrir des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux besoins évolutifs de ses clients. Ce nouveau statut de Diamond Innovator ouvre de nouvelles perspectives pour Cyberforces, qui vise désormais à consolider son leadership sur le marché marocain.