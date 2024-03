CASHPLUS dévoile sa nouvelle stratégie «LifePlus»

C’est en grande pompe que CASHPLUS a présenté lors d’un grand événement clé rassemblant des leaders de l’industrie son nouveau plan stratégique « LifePlus » pour les années à venir. Explications.

Chef de file dans les services financiers et un acteur majeur de la FinTech au Maroc, le management CASHPLUS a officiellement dévoilé lors d’une conférence de presse, ce jeudi 07 Mars, son plan stratégique pour les années à venir, nommé « LifePlus ».

Cet événement, qui a réuni des leaders d’opinion, des experts en technologie, des partenaires financiers et des représentants des médias, marque un tournant dans la stratégie du groupe, axée sur une vision inclusive et novatrice de la finance.

Lire aussi | Le géant turc Kontrolmatik remporte son deuxième marché public au Maroc en l’espace d’un mois

Nabil Amar, Président du Groupe CashPlus, a expliqué à cet effet que « l’annonce de ce plan stratégique représente un tournant décisif dans notre histoire. Nous nous engageons non seulement à révolutionner l’accès aux services financiers grâce à la technologie, mais également à veiller à ce que cette innovation soit sûre, inclusive et bénéfique pour tous ». Toujours selon ce dernier, « notre initiative axée sur une communauté dynamique de développeurs, associée à notre engagement pour la sécurité, reflète notre volonté de favoriser une innovation responsable et de soutenir le dynamisme de l’écosystème technologique marocain ».

Ainsi, « LifePlus » incarne l’engagement de CashPlus à construire un avenir où la finance est plus accessible, plus inclusive et plus humaine. En plaçant les besoins des Marocains au cœur de sa stratégie, CASHPLUS aspire à devenir un partenaire indispensable dans leur vie quotidienne, facilitant non seulement leurs opérations financières, mais également en étant un moteur de progrès social et économique.

En détail, il est nécessaire de rappeler que le plan « LifePlus » repose sur quatre piliers stratégiques principaux, démontrant l’engagement de CASHPLUS à redéfinir le paysage des services financiers, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Le premier pilier repose sur le renforcement de l’adoption de l’application CASHPLUS qui propose une large gamme de services financiers intégrés, conçus pour répondre aux besoins divers des Marocains, où qu’ils soient dans le pays.

Le second pilier concerne pour sa part l’accélération de l’expansion internationale de CASHPLUS en ciblant spécifiquement les communautés marocaines en Europe, afin de leur fournir des solutions financières sur mesure qui répondent à leurs besoins uniques.

Le troisième pilier quant à lui consiste à s’affirmer en tant que groupe responsable doté d’une politique ESG à fort impact fondée sur des piliers essentiels à savoir : Cultiver l’excellence en milieu de travail en créant un environnement dynamique qui attire, développe et fidélise les talents, essentiels à l’innovation dans le domaine de la FinTech et au-delà. Mais aussi, promouvoir l’inclusion financière en visant à démocratiser l’accès aux services financiers pour tous et à contribuer à l’autonomisation économique des individus et des communautés, tant au Maroc qu’à l’international.

Lire aussi | Samira Mizbar: «L’avenir de la femme est en entreprise»

Et enfin le dernier pilier qui vise à placer la satisfaction du client au cœur des décisions et renforcer l’engagement communautaire en adoptant une approche résolument tournée vers les besoins et la satisfaction des clients, visant à rendre les services financiers plus accessibles et bénéfiques pour la société dans son ensemble.

À travers ce plan stratégique, CASHPLUS affirme son engagement envers l’innovation, la durabilité et l’inclusion, à la fois sur le marché national et l’international. La vision de « LifePlus » est de positionner l’entreprise en tant qu’acteur clé dans la transformation du paysage financier, offrant des solutions adaptées aux besoins changeants de sa clientèle tout en contribuant au développement économique et social dans les communautés où elle opère.