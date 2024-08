Le bitcoin sombre sous la barre des 50.000 dollars

Le bitcoin sombre lundi, l’actif à risque plombé par l’aversion pour le risque des investisseurs chutant sous la barre des 50.000 dollars pour la première fois depuis février.

Vers 13H30 GMT (15H30 à Paris), le bitcoin chutait de 13,49% à 51.161,50 dollars, peu après avoir plongé de plus de 16% et glissé jusqu’à 49.212,74 dollars, un plus bas en près de six mois.

« Au plus fort de la journée, 300 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation du marché des crypto-monnaies », affirme Simon Peters, analyste chez eToro.

« Alors que le bitcoin suit souvent son propre chemin, le scénario actuel l’aligne plus étroitement sur les dynamiques de marché traditionnelles », explique Stephen Innes, analyste chez SPI AM interrogé par l’AFP.

Le bitcoin, actif considéré comme spéculatif, souffre en effet en premier lieu de l’aversion pour le risque sur les marchés, comme les actions lundi.

« Un rapport sur l’emploi américain plus faible et un taux de chômage plus élevé vendredi » cumulé à « une hausse du yen japonais à la suite de la récente augmentation des taux d’intérêt de la Banque du Japon, ont poussé les investisseurs à fuir les actifs à risque », explique Simon Peters.

Dans cet environnement de marché tumultueux, les « nouveaux investisseurs dans le bicoin pourraient se sentir nerveux », poursuit M. Innes, « tandis que les investisseurs à long terme pourraient se débarrasser du bitcoin pour couvrir des pertes dans d’autres parties de leurs portefeuilles ».

Car la journée a été marquée par une chute libre des Bourses asiatiques lundi, Tokyo subissant la plus grosse dégringolade en points de son histoire.

Les Bourses européennes évoluent également dans le rouge quand Wall Street a ouvert en nette baisse lundi pour la deuxième séance d’affilée.

Stephen Innes attribue aussi le fort recul du bitcoin « à la vente plus générale des actions technologiques américaines ».

Les analystes mentionnent enfin la plateforme d’échanges de cryptomonnaies en faillite Mt. Gox et les craintes persistantes autour du remboursement de ses créanciers.

Challenge (avec AFP)