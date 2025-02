495 Marocains bientôt renvoyés des États-Unis

Les États-Unis s’apprêtent à expulser 495 ressortissants marocains en situation irrégulière, dans le cadre d’une vaste opération de reconduite aux frontières initiée par l’administration de Donald Trump.

D’après le rapport annuel 2024 de l’Administration de l’immigration et des douanes (ICE), les ordres d’expulsion concernant les ressortissants marocains ont été émis le 24 novembre dernier. Cette décision fait partie d’un programme global ciblant les personnes en situation irrégulière sur le sol américain.

Le Mexique est le pays le plus concerné par cette vague de rapatriement avec plus de 252 000 personnes sous le coup d’un arrêté d’expulsion, suivi du Honduras (261 000), du Salvador (203 000) et du Nicaragua (46 000). Au total, 1 445 549 personnes sont visées par des mesures de renvoi.

Une politique migratoire durcie

Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, Donald Trump a réaffirmé sa volonté de mener la plus grande opération d’expulsion de l’histoire des États-Unis. Ce plan repose sur des raids fédéraux et des arrestations massives, visant en priorité les individus en situation irrégulière et ceux impliqués dans des infractions pénales.

Les premiers rapatriements ont d’ores et déjà débuté, certains migrants ayant été transférés à bord d’avions militaires. Cette approche radicale tranche avec la politique plus souple menée sous l’administration Biden, qui avait facilité l’entrée des migrants sur le territoire américain.

Le Maroc concerné mais coopératif

Contrairement à d’autres pays classés comme « non coopératifs », le Maroc collabore avec les autorités américaines pour assurer le bon déroulement de ces expulsions. Des accords ont été conclus entre les deux gouvernements afin de faciliter le retour des migrants concernés.

Paradoxalement, malgré cette politique d’expulsion massive, les États-Unis ont délivré un nombre croissant de visas aux Marocains ces dernières années. En 2023, 4 065 visas ont été accordés, dont 2 554 dans le cadre du programme de loterie des visas de diversité (DV), destiné aux pays à faible taux d’immigration.

Pour de nombreux Marocains, le périple vers les États-Unis commence souvent par le Brésil, qui ne requiert pas de visa pour les ressortissants marocains. De là, un long et périlleux voyage à travers l’Amérique latine les conduit aux frontières sud des États-Unis, un périple qui peut durer jusqu’à deux ans.