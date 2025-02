La France veut repenser sa politique migratoire, à commencer par les visas

Sous la pression du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et de l’opinion publique, le gouvernement français a pris de nouvelles mesures visant à contrôler l’immigration, notamment à travers la révision de la politique d’octroi des visas et le renforcement des frontière.

A l’issue d’un comité ministériel, tenu mercredi, pour examiner ce dossier, le gouvernement Bayrou a décidé de lancer un audit sur le système de délivrance des visas. La France reste championne d’Europe en la matière, avec 2,8 millions accordés en 2024.

Déjà expérimentée à la frontière franco-italienne, la force frontalière sera généralisée à l’ensemble des frontières de l’hexagone. Cette mesure sera épaulée par la transcription en droit français du Pacte européen pour la migration et l’asile, qui doit entrer en vigueur mi-2026 dans l’ensemble des Etats-membres de l’Union européenne et qui permettra de renforcer le contrôle aux frontières extérieures et d’accélérer les procédures d’asile, ajoute la même source.

S’agissant de la situation sur le littoral Nord, le gouvernement envisage, dans le cadre du réexamen global de la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, de faire évoluer le cadre de la coopération migratoire avec le Royaume-Uni.

“Notre capacité d’accueil n’est pas dimensionnée pour faire face aux besoins d’intégration qui résultent de cette dynamique migratoire”, a affirmé le Premier ministre François Bayrou, cité dans un communiqué de son département.

Annoncé fin janvier puis reporté, ce comité interministériel s’est tenu après l’attaque survenue samedi à Mulhouse (Haut-Rhin), dans laquelle un Algérien de 37 ans, en situation irrégulière et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), est accusé d’avoir tué à l’arme blanche une personne et d’en avoir blessé sept autres.

« Les victimes que nous avons connues à Mulhouse ce weekend sont les victimes directes du refus d’application de ces accords » de 1968 entre les deux pays, a affirmé le chef du gouvernement, notant que le suspect avait été présenté « quatorze fois » aux autorités algériennes qui ont toujours refusé de le reprendre.

Par ailleurs, le comité a abordé la transposition du Pacte européen asile et migration, adopté en mai et censé entrer en vigueur mi-2026. Ce texte prévoit un durcissement du « filtrage » aux frontières et un mécanisme de solidarité entre les 27.

Créé en 2005, le comité interministériel sur l’immigration a été réactivé par décret présidentiel et présenté par l’actuel ministre de l’Intérieur « pour répondre aux attentes des Français en faveur d’une plus grande maîtrise des flux migratoires ».

Challenge (Avec Agences)