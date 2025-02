La valeur des exportations de tomates marocaines vers l’UE frôle le milliard d’euros

En 2024, le Maroc est devenu le deuxième fournisseur en tomates des États membres de l’Union européenne (UE), derrière les Pays-Bas mais dépassant l’Espagne, d’après une étude réalisée par le site espagnol spécialisé Hortoinfo sur la base des données ICEX-Eurostat.

Les exportateurs marocains ont expédié un volume de 579,79 millions de kilos, pour une valeur de 999,04 millions d’euros, soit 581,72 millions d’euros de plus qu’en 2016 (185,85 millions de kilos). Le prix moyen s’est élevé à 1,72 euro le kilo en 2024, contre 1,06 euro/kilo durant l’année de référence.

Les Pays-Bas représentent toujours plus du quart (25,85%) du total des tomates vendues dans l’UE, avec 743,29 millions de kilos et des recettes de 1,364 milliards, sachant que les pays membres ont acheté, l’année dernière, 2.875,37 millions de kilos de ce produit, pour une valeur de 4,972 milliards d’euros et un prix moyen de 1,73 euro le kilo.

L’Espagne se classe désormais au troisième rang avec un volume vendu de 531,77 millions de kilos (933,63 millions d’euros). En quatrième position, on retrouve la Turquie, dont les ventes ont substantiellement chuté en 2024 pour se situer à 194,21 millions de kilos, contre 248,99 millions de kilos l’année d’avant.

Depuis 2016, l’année où l’Espagne a vendu la plus grande quantité de tomates dans l’UE en une décennie, et en prenant en compte les quatre plus grands fournisseurs, seuls la Turquie et le Maroc ont augmenté leurs parts respectivement de 171,35% et 47,18%, alors que l’Espagne et les Pays-Bas ont accusé des baisses respectives de 34,2% et 21,11%.