La CGEM réaffirme son engagement pour la ZLECAf et le Made in Africa

Mehdi Tazi, vice-président Général de la CGEM, a représenté le patronat marocain à la deuxième édition du Forum d’Affaires de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), qui a débuté jeudi 11 décembre à Marrakech, à l’initiative du secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de cette rencontre, qui a enregistré la participation de Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Tazi a souligné l’importance stratégique de ce rendez-vous qui réunit des opérateurs économiques venus de l’ensemble du continent. Il a rappelé que l’Afrique connaît une transformation démographique et urbaine sans précédent, générant une demande croissante en infrastructures, biens industriels, services modernes et emplois. Malgré un potentiel remarquable, le continent demeure cependant faiblement industrialisé et insuffisamment intégré, avec un commerce intra-africain encore inférieur à 15 %.

Dans ce contexte, M. Tazi a affirmé que la ZLECAf constitue une opportunité historique pour bâtir un Made in Africa compétitif, capable de valoriser les ressources du continent, de renforcer les chaînes de valeur régionales et de créer de l’emploi pour la jeunesse africaine.

Par ailleurs, il a insisté sur quelques leviers prioritaires pour accélérer la mise en œuvre effective du marché continental : le développement des infrastructures logistiques et énergétiques, le renforcement des mécanismes de financement adaptés aux PME, la réduction du gap numérique par l’investissement dans la technologie et l’innovation, la promotion de la libre circulation des personnes, le renforcement de la formation des compétences et une communication plus forte autour des mécanismes et opportunités de la Zlecaf auprès des chefs d’entreprises du continent.

Saluant la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière d’intégration africaine, M. Tazi a rappelé que le Maroc, grâce à la performance de ses infrastructures, à la densité de son réseau aérien, à la présence de ses institutions financières dans 26 pays et à son écosystème d’investissement sur le continent, constitue aujourd’hui une plateforme solide au service du Made in Africa.

Il a réaffirmé l’engagement de la CGEM, en étroite collaboration avec les patronats africains et les bailleurs de fonds, à concrétiser des projets industriels et économiques à fort impact, dans un esprit de co-développement et de partenariat, au service d’une Afrique plus souveraine, plus compétitive et pleinement actrice de son avenir.