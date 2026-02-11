UA: le Maroc élu haut la main au Conseil de Paix et de Sécurité

Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-Abeba, dès le premier tour, pour un mandat de deux ans au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), organe décisionnel permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de l’Union africaine (UA), en obtenant plus des deux-tiers des voix (34 voix).

Depuis son retour à l’UA en 2017, le Royaume a siégé à deux reprises au sein de cet organe, respectivement pour un mandat de 3 ans (2022-2025) et un mandat de deux ans (2018-2020). Durant ces périodes, le Maroc a contribué de manière constructive à l’amélioration des méthodes de travail et à l’instauration des bonnes pratiques, de concert avec les autres États membres du CPS et ce, dans le cadre d’une démarche responsable et inclusive.

Cette élection constitue une forte reconnaissance du rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le maintien de la paix et la stabilité en Afrique, en privilégiant constamment une démarche rationnelle basée sur le respect du droit international er la recherche de solutions pacifiques, a déclaré à la presse le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita.

Ce vote se veut, de même, une reconnaissance des initiatives et de l’approche adoptées par le Maroc, grâce au leadership du Souverain en matière de paix et de sécurité, fondées sur une vision globale indissociable du développement, la médiation et les opérations de maintien de la paix et le rapprochement des points de vue, a-t-il soutenu.

Grâce à son expérience acquise lors de ses mandats précédents au sein du CPS, le Maroc est aujourd’hui en mesure de renforcer son action et de contribuer positivement à la sécurité et à la stabilité de l’Afrique, a assuré M. Bourita.

Le Conseil exécutif de l’Union africaine tient actuellement, à Addis Abeba, les travaux de sa 48ème session ordinaire, en prélude au 39ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement prévu les 14 et 15 février.

Challenge (Avec MAP)