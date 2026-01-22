Alertes
Afrique

Le Maroc accueille la Conférence des ministres africains des Finances

by Challenge
written by Challenge

La ville de Tanger abrite, du 28 mars au 3 avril 2026, la 58ème session de la Conférence des ministres africains des Finances de la CEA (COM58), suite à l’Accord du pays hôte signé, jeudi à Rabat, entre la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), Claver Gatete.

La signature a eu lieu en marge d’une rencontre entre Mme Fettah et M. Gatete, en visite de travail au Maroc, accompagné d’une importante délégation de la Commission. Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de l’excellence de leurs relations de coopération et ont passé en revue l’état d’avancement des préparatifs de la COM58.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération entre le Maroc et la CEA, ainsi que sur les initiatives conjointes qui pourraient être engagées dans ce cadre au niveau continental.

Lire aussi I Ces secteurs qui portent la croissance de l’économie marocaine

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la CEA a remercié le Royaume pour son leadership et sa confiance, relevant que le Maroc démontre comment le leadership national peut favoriser des solutions régionales ayant un impact mondial.

« En accueillant la COM2026 à Tanger, le Maroc contribue à faire entendre la voix économique collective de l’Afrique et démontre comment le leadership national peut favoriser des solutions régionales ayant un impact mondial », a souligné la même source.

Lire aussi I Après un an de gestation, AfricInvest lance son fonds maroco-marocain

La CEA, dont le siège est à Addis-Abeba, est l’une des cinq commissions régionales qui relèvent du Conseil Économique et Social (ECOSOC) des Nations Unies, auquel cette institution rend directement compte.

Créée en 1958, la CEA a pour mandat d’encourager l’intégration régionale et la promotion de la coopération internationale pour le développement économique et social de ses 54 pays membres répartis en cinq sous régions. Elle dispose de cinq bureaux sous-régionaux, dont le Bureau pour l’Afrique du Nord est installé à Rabat.

