Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Marché à terme: Bank of Africa obtient le statut de Négociateur Compensateur
Ces secteurs qui portent la croissance de l’économie marocaine
Le Maroc signe à Davos la Charte constitutive du Conseil de Paix
Après un an de gestation, AfricInvest lance son fonds maroco-marocain
Un climat des affaires en progrès, mais sous tension opérationnelle
Maroc: le taux d’inflation maîtrisé à 0,8% en 2025
Arval Maroc : El Mehdi Pati, nouveau Directeur Global Operations
La chercheuse marocaine Nabila Bouatia reçoit un prestigieux prix en France
Comment Label’Vie s’active face à la concurrence…
Et Lee créa Singapour 
Home Challenge newsEnquêteFinanceMarché à terme: Bank of Africa obtient le statut de Négociateur Compensateur
Finance

Marché à terme: Bank of Africa obtient le statut de Négociateur Compensateur

by Challenge
written by Challenge
Crédit: DR.

Bank of Africa annonce l’obtention de l’agrément de Négociateur Compensateur (NC) dans le cadre de l’opérationnalisation du marché à terme au Maroc, confirmant sa position «d’acteur systémique et pionnier dans la transformation» du marché national des capitaux.

«Cet agrément stratégique permet à BANK OF AFRICA d’assurer les fonctions essentielles de compensation des opérations sur produits dérivés standardisés, garantissant leur bonne fin et contribuant activement à la sécurité, à la transparence et à la fluidité du marché», souligne la banque dans un communiqué.

Aussi, il atteste du respect par l’établissement « des standards les plus exigeants en matière de gestion des risques, de gouvernance, de conformité réglementaire et d’infrastructures opérationnelles ».

Lire aussi I Le Maroc signe à Davos la Charte constitutive du Conseil de Paix

Grâce à ce nouveau statut, Bank of Africa est désormais en mesure d’accompagner efficacement les opérateurs de marché, investisseurs institutionnels et entreprises clientes dans leurs opérations de couverture et de gestion des risques, à travers des solutions avancées basées sur les contrats à terme. Cette offre vient enrichir la palette de services du Groupe dans les activités de marché et consolide sa crédibilité auprès des acteurs nationaux et internationaux.

Cette avancée majeure « illustre l’engagement constant du Groupe à soutenir le développement du marché financier, à accompagner ses clients dans un environnement de plus en plus sophistiqué et à contribuer durablement à la modernisation de la place financière marocaine et africaine », conclut le communiqué.

Vous aimerez aussi

Après un an de gestation, AfricInvest lance son fonds maroco-marocain

Fineopolis Capital, «première banque d’affaires» de finance participative au Maroc

Maymouna Services Financiers se met en ordre de bataille face à une concurrence...

Quand CFC pense sa stratégie en Afrique de l’Ouest…

Marchés mondiaux : les cinq faits marquants de 2025

Fonds : le groupe Elliot bouscule la finance internationale