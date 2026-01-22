Marché à terme: Bank of Africa obtient le statut de Négociateur Compensateur

Bank of Africa annonce l’obtention de l’agrément de Négociateur Compensateur (NC) dans le cadre de l’opérationnalisation du marché à terme au Maroc, confirmant sa position «d’acteur systémique et pionnier dans la transformation» du marché national des capitaux.

«Cet agrément stratégique permet à BANK OF AFRICA d’assurer les fonctions essentielles de compensation des opérations sur produits dérivés standardisés, garantissant leur bonne fin et contribuant activement à la sécurité, à la transparence et à la fluidité du marché», souligne la banque dans un communiqué.

Aussi, il atteste du respect par l’établissement « des standards les plus exigeants en matière de gestion des risques, de gouvernance, de conformité réglementaire et d’infrastructures opérationnelles ».

Lire aussi I Le Maroc signe à Davos la Charte constitutive du Conseil de Paix

Grâce à ce nouveau statut, Bank of Africa est désormais en mesure d’accompagner efficacement les opérateurs de marché, investisseurs institutionnels et entreprises clientes dans leurs opérations de couverture et de gestion des risques, à travers des solutions avancées basées sur les contrats à terme. Cette offre vient enrichir la palette de services du Groupe dans les activités de marché et consolide sa crédibilité auprès des acteurs nationaux et internationaux.

Cette avancée majeure « illustre l’engagement constant du Groupe à soutenir le développement du marché financier, à accompagner ses clients dans un environnement de plus en plus sophistiqué et à contribuer durablement à la modernisation de la place financière marocaine et africaine », conclut le communiqué.