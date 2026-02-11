Maroc : Alain Favey en visite pour saluer les succès de Peugeot

En déplacement au Maroc, Alain Favey, CEO de Peugeot, a salué les performances spectaculaires de la marque et confirmé le rôle stratégique du Royaume dans l’ambition mondiale de Stellantis. Entre envolée des ventes et montée en puissance industrielle à Kénitra, Peugeot accélère.

La visite d’Alain Favey au Maroc n’avait rien d’anodin. À la tête de Peugeot depuis février 2025, le dirigeant a choisi le Royaume pour illustrer la nouvelle dynamique internationale de la marque au lion. Un signal fort ! Accueilli par les équipes locales, le CEO a tenu à mettre en avant la performance collective et l’engagement des collaborateurs marocains. Sur LinkedIn, Yves Peyrot des Gachons, directeur général de Stellantis Maroc, a qualifié cette rencontre de «moment fort», soulignant un échange direct entre «nos équipes passionnées et la direction mondiale de la marque au lion».

Alain Favey, CEO de Peugeot, Yves Peyrot des Gachons, dg de Stellantis Maroc et Hind El Youssi Tazi, Directrice de la marque Peugeot au Maroc. Crédit : DR.

Au-delà du protocole, Alain Favey a voulu incarner une vision : celle d’un constructeur qui place l’humain au cœur de sa performance industrielle et commerciale. Une reconnaissance assumée du rôle clé joué par les équipes marocaines dans la trajectoire ascendante de Peugeot. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon les données publiées par l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM), on constate que la marque au lion a enregistré en 2025 une progression significative sur le marché automobile. Les ventes de véhicules particuliers (VP) ont atteint 15 428 unités, contre 10 517 en 2024, soit une hausse de 46,7 % et une part de marché de 7,39 %. Sur le segment des véhicules utilitaires légers (VUL), les immatriculations ont progressé de 36,4 %, passant de 692 à 944 unités, pour une part de marché de 3,56 %.

Une dynamique qui s’est confirmée dès janvier 2026, avec une accélération spectaculaire ; soit 1 141 VP vendus (+113,7 %) et 105 VUL (+200 %). Si ces résultats témoignent d’une demande soutenue de la clientèle et d’une compétitivité commerciale affirmée de l’importateur, ils permettent à Peugeot de consolider sa présence dans le Royaume.

Kénitra, moteur industriel

La visite d’Alain Favey a également mis en avant l’usine de Kénitra, considérée comme l’une des plus performantes du groupe Stellantis, tant par ses capacités industrielles que par son rôle stratégique dans la région.

D’ailleurs, le site poursuit sa montée en cadence, avec un doublement capacitaire en cours vers plus de 500 000 unités annuelles. Outre des modèles de micromobilité électrique tels que la Citroën Ami, la Fiat Topolino, l’Opel Rocks-e ou encore le tricycle Fiat Tris, l’usine produit également la Peugeot 208, modèle emblématique de la marque et symbole de son ancrage industriel au Maroc.

«À Kénitra, là où la Peugeot 208 a marqué l’histoire comme premier véhicule sorti de nos lignes de production, nous continuons à repousser les frontières de la compétitivité et de la durabilité. C’est ici que bat le cœur industriel du Groupe, porté par le savoir-faire, l’agilité et la détermination de nos collaborateurs, sous le leadership de Mounir Kharbouche», a rappelé sur LinkedIn Yves Peyrot des Gachons

Toujours est-il que cette visite d’Alain Favey au Maroc s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de projection. En effet, elle confirme la volonté de Stellantis de faire de Peugeot un acteur incontournable au Maroc.

Bio express Alain Favey

Diplômé de HEC Paris, Alain Favey a passé les 20 premières années de sa carrière au sein du Groupe PSA, où il a dirigé la marque Citroen au Danemark, Belux, Royaume-Uni, Italie, puis en France. En 2009, il rejoint le groupe Volkswagen AG, où il occupera plusieurs fonctions internationales chez Porsche Holding, Skoda et Bentley. Depuis juin 2023, il était CEO Europcar Mobility. Il a rejoint le groupe Stellantis pour prendre la Direction de la marque Peugeot début février 2025. Il a succédé à Linda Jackson, qui a fait valoir ses droits à la retraite après 20 ans au sein du groupe.