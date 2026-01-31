Peugeot Landtrek 2026 : un pick-up taillé pour tous les terrains [Vidéo]

Peugeot Maroc a présenté récemment en avant-première à Ifrane son nouveau Landtrek, un pick-up modernisé qui confirme les ambitions internationales de la marque, particulièrement en Afrique. Mis à l’épreuve dans des conditions uniques, entre neige, asphalte et pistes rocailleuses, ce modèle vise clairement à s’imposer comme une référence dans l’univers des pick-ups.

Avec le lancement, l’importateur de la marque au Maroc réaffirme la dimension stratégique de ce modèle qui compte dans l’expansion internationale de Peugeot, en particulier sur le marché africain. Ce pick-up modernisé vise à répondre aux attentes des professionnels comme des particuliers, tout en consolidant la position du constructeur dans un segment en pleine dynamique de croissance. Pour séduire cette clientèle, le nouveau Landtrek adopte les codes stylistiques actuels de la marque. Dans le détail, sa nouvelle calandre intègre le blason Peugeot, encadrée par de jolis feux diurnes LED en forme de griffes. Les boucliers renforcés soulignent la vocation utilitaire et robuste de l’engin, tandis qu’à l’arrière, les feux LED à effet 3D et le lettrage modernisé apportent une touche contemporaine.

Vie à bord

L’habitacle se veut moderne et technologique. Il accueille un écran tactile HD de 10 pouces, le plus grand du segment, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Un combiné numérique de 7 pouces complète l’équipement. Côté dimensions, on peut dire que celles du Landtrek sont généreuses (5,33 m en double cabine, 5,39 m en simple cabine, largeur de 1,92 m). La modularité est également au rendez-vous, avec une banquette arrière rabattable en configuration 60/40 ou 100 %, unique sur le segment. L’espace arrière offre un confort appréciable grâce à une largeur aux épaules de 1 550 mm et un bon dégagement aux genoux.

Le Landtrek conserve l’une des bennes les plus spacieuses du segment : 1,22 m de largeur entre les passages de roues, permettant le chargement de deux euro-palettes en double cabine et trois en simple cabine. La charge utile atteint jusqu’à 1,4 tonne selon les versions, tandis que la capacité de remorquage grimpe à 3 500 kg avec la nouvelle motorisation.

Motorisation

Sous le capot, le Landtrek reçoit un bloc diesel Multijet 2,2 litres développant 200 chevaux et 450 Nm de couple. Ce bloc peut être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une boîte automatique à 8 rapports à commande électronique. La transmission intégrale permanente propose quant à elle quatre modes de conduite (Normal, Sport, Snow, Sand), renforcée par le système «eLocker» sur le différentiel arrière pour optimiser la motricité sur terrains difficiles. Le véhicule affiche des capacités tout-terrain notables : passage de gué de 600 mm, angles d’attaque et de fuite supérieurs à 25°, et garde au sol pouvant atteindre 235 mm.

Ce Landtrek bénéficie d’équipements de sécurité renforcés: freinage d’urgence automatique, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go, détection d’angle mort et freins arrière à disques… Le système de caméras offre une vision panoramique 360°, facilitant les manœuvres en ville comme en tout-terrain. Des pages dédiées sur l’écran central fournissent des informations en temps réel sur la transmission, le différentiel ou l’inclinaison du véhicule. Le nouveau Peugeot Landtrek se négocie dans le Royaume à partir de 259 900 DH (tarif de lancement).