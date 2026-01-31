Renault Group Maroc consolide son rôle stratégique et commercial

Renault Group Maroc a récemment présenté son bilan annuel devant la presse, réaffirmant son leadership industriel et commercial. Une conférence qui a également mis en avant la solidité de la filiale marocaine, désormais considérée comme un maillon essentiel dans l’échiquier mondial de la firme au losange.

Renault Group Maroc consolide sa position nationale et renforce la place du Royaume dans l’organisation globale du constructeur automobile français. Concrètement, le Maroc s’impose désormais comme le deuxième pays du Groupe en volume de production et le huitième sur le marché mondial en volume de ventes, porté par le dynamisme des marques Renault et Dacia. Comme l’a mis en lumière Mohamed Bachiri, Directeur général de Renault Group Maroc, les sites industriels marocains ont produit 394 474 véhicules en 2025, un chiffre en léger recul de 5 % par rapport au record de 2024, mais en hausse de 3 % par rapport à 2023. Dans le détail, l’usine de Tanger a pour sa part fabriqué 299 395 véhicules, tandis que celle de Casablanca (SOMACA) en a produit 95 079. Plus de 82 % de cette production a été exportée vers 63 pays, soit 327 552 véhicules. Si ce volume recule au global de 11 % par rapport à 2024, il reste proche du niveau de 2023, dans un contexte de forte croissance du marché national, souligne M. Bachiri.

Toujours est-il, que les ambitions de Renault Group s’inscrivent dans une dynamique claire, et c’est au Maroc que cette stratégie prend une dimension particulièrement forte. En effet, l’année 2025 a marqué une étape décisive avec l’annonce de nouveaux projets industriels, qui consolidera la place du Royaume comme pilier de la transformation du Groupe. À court terme, le constructeur prévoit le renouvellement des gammes Dacia Sandero, Logan et Jogger, avec notamment l’arrivée d’une version hybride de la Sandero sur le marché européen dès la fin 2026. Mais c’est surtout à moyen terme, que le Maroc se positionnera au cœur de cette stratégie. Et pour cause ; les usines marocaines accueilleront de nouvelles gammes électrifiées reposant sur une plateforme inédite, attendue à l’horizon 2030. Une perspective qui confirme un peu plus le rôle central du Royaume dans le déploiement industriel du Groupe, en renforçant sa capacité à produire des véhicules adaptés aux nouvelles exigences du marché mondial.

Parallèlement, le lancement en 2025 de Renault Technologie Maroc, un centre d’ingénierie dédié à la recherche et au développement, vient consolider cette orientation. Implanté à Tétouan, et complété par un centre intégré à l’usine Renault Group de Tanger, ce dispositif contribue à positionner le Maroc comme un véritable hub technologique, capable non seulement de soutenir la production industrielle, mais aussi de favoriser l’innovation et de renforcer la montée en compétence des équipes locales.

Ainsi, entre renouvellement des gammes, électrification progressive et développement de la R&D, Renault Group Maroc ouvre une nouvelle phase de croissance. Sans compter que ces initiatives s’inscrivent dans un écosystème industriel en progression constante, confirmant la compétitivité du «Made in Morocco» et la place stratégique du Royaume dans la feuille de route du Groupe à l’horizon 2030. Cette dynamique s’appuie sur des fondations solides, puisque l’écosystème Renault au Maroc n’a cessé de se renforcer depuis 2016 grâce à un partenariat public-privé structuré. En 2024, le sourcing local a atteint 2,39 milliards d’euros avec un taux d’intégration de 65,5 %. Et avec une capacité de production de plus de 500 000 véhicules par an dès fin 2025, le groupe vise désormais 80 % d’intégration locale et 3 milliards d’euros de sourcing à l’horizon 2030.

Dacia et Renault propulsent leurs ventes

Qu’en est-il du volet commercial, porté par les marques automobiles du Groupe ? Sur ce terrain, Renault Commerce Maroc affiche des résultats solides. Porté par la dynamique d’un marché automobile marocain qui a enregistré une performance historique à fin 2025 (+de 235 000 unités vendues), Dacia et Renault occupent respectivement les 2 premières places du podium avec une part de marché cumulée de 37,8% et un volume de ventes de 88 937 véhicules, en hausse de plus de 31,4% par rapport à 2024. Faut-il souligner, que 6 modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 7 des meilleures ventes, respectivement la Logan, la Sandero, la Clio, l’Express, le Kardian et le Duster.

Dacia a enregistré, en 2025, une forte croissance avec ses 47887 unités vendues en hausse de 20,3% par rapport à 2024, comme l’a indiqué Thibault Paland, Directeur général de Renault Commerce Maroc et de Directeur de la marque Dacia. La marque a consolidé sa position de leader pour la 16ème année consécutive et continue de séduire les Marocains avec une part de marché de véhicules particuliers de 22,9%. Une croissance des ventes qui devrait se poursuivre en 2026, d’autant que la marque vient tout juste de lancer les nouveaux Logan, Sandero et Jogger.

Renault pour sa part confirme sa dynamique, la firme au losange ayant signé une année record en 2025 au Maroc. Selon Mohamed Bennani, Directeur de la marque dans le Royaume, Renault a enregistré une croissance de +44,8 % de ses volumes, soit 41 050 unités vendues, et affiche la meilleure progression de part de marché du secteur, atteignant 17,4 %, en hausse de 1,4 point par rapport à 2024. S’agissant du marché des utilitaires, Renault occupe la 2e place, avec 16,9 % de part de marché et 4 493 unités vendues. Toujours est-il que cette dynamique se poursuivra en 2026 avec le lancement de cinq nouveaux modèles couvrant les segments clés du marché. Outre la nouvelle Clio VI, le nouveau Captur, l’inédit Boreal, et le Rafale consolideront la position de Renault sur le marché. Ajoutez-y le nouveau Master qui permettra de renforcer la compétitivité de la marque sur le marché des utilitaires.

A noter, que l’année 2025 a également été marquée par une progression de l’activité de la vente du véhicule d’occasion sous le label Occasions de Renault Group, Renew. Les ventes conclues dans le réseau Renault et Dacia à travers le Royaume ont enregistré une hausse de 4% par rapport à 2024.

Mobilize Financial Services en pleine croissance

Portée par une dynamique de belle facture, Mobilize Financial Services a signé en 2025 une année record au Maroc. La captive de financement de Renault Group affiche une production en hausse de +44 % par rapport à 2024, atteignant un taux d’intervention proche de 33 %, soit +2,6 points en un an. Et les résultats sont parlants : plus de 29 000 contrats de financement mis en production et plus de 50 000 contrats de services (assurances, entretien, assistance) commercialisés sur l’année. Par ailleurs, les encours de financement atteignent également un niveau inédit. Mobilize Financial Services aborde 2026 avec des ambitions renforcées : poursuivre son soutien à la croissance des marques Renault et Dacia, accélérer sa transformation digitale pour simplifier l’expérience client, renforcer la qualité de service auprès des clients et du réseau, et développer la nouvelle activité de Location Longue Durée avec Mobilize Lease Co, créée en 2025.