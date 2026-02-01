Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
AMMC: l’année de la profondeur de marché et du virage technologique
L’enterrement de New Start ou la fin d’une époque
Le chinois Shangaï Ingin Auto Technology investit 200 MDH à Tanger
Marco Rubio: le Maroc joue un « rôle clé » dans les chaînes d’approvisionnement des minéraux critiques
Maroc: plus de 100.000 personnes évacuées par précaution face aux intempéries
Afrique du Nord: les projections de la Banque mondiale
Le Sénat américain épingle la nature terroriste du « polisario »
Holding FFP attire des fonds arabes de construction au Maroc
Le CHU de Laâyoune, le premier des provinces du Sud, bientôt opérationnel
SAYF GRAIN investit 50 MDH dans une nouvelle minoterie à El Jadida
Home Flash-ecoAutomobileVéhicules électrifiés : BYD confirme son leadership et intensifie sa stratégie
Automobile

Véhicules électrifiés : BYD confirme son leadership et intensifie sa stratégie

by David Jérémie
written by David Jérémie

En 2026, BYD entend confirmer sa montée en puissance sur le marché marocain des véhicules à nouvelles énergies (NEV). Dans un contexte de transition énergétique accélérée et de mutation des usages automobiles, la marque, distribuée par Auto Nejma, a consolidé ses positions, aussi bien sur les segments électrifiés que sur l’après-vente, pilier essentiel de la confiance client. 

BYD s’impose aujourd’hui comme numéro un des NEV au Maroc. Dans le détail, la marque détient 46 % de part de marché sur le segment PHEV, portée par le succès du Seal U PHEV, plébiscité par les automobilistes marocains. Sur le segment 100 % électrique, BYD confirme également son avance avec 34 % de part de marché, preuve de la solidité de son positionnement technologique et commercial. Dans la continuité de cette dynamique, de nouvelles introductions sont prévues en 2026, renforçant l’offre et accompagnant la transition vers une mobilité plus responsable.

Lire aussi | BYD confirme son ascension et domine le marché électrique mondial

L’après-vente, pilier de la compétitivité

Toujours est-il que le succès de BYD ne repose pas uniquement sur la compétitivité de ses modèles, mais aussi sur un service après-vente robuste et innovant, dixit le staff de la marque. Toujours selon ce dernier, le taux de disponibilité des pièces de rechange atteint 95 %, l’un des plus élevés du secteur, ce qui rassure les clients et réduit les délais d’immobilisation. Les conseillers et techniciens, certifiés selon les standards de la marque, bénéficient par ailleurs d’une formation continue pouvant aller jusqu’à 120 jours par an, garantissant une expertise adaptée aux évolutions rapides des technologies PHEV et 100 % électriques.

Autre atout différenciant avancé par l’importateur de la marque : un intervalle d’entretien fixé à 15 000 km, inédit au Maroc, qui simplifie l’expérience client. À cela s’ajoute un coût d’entretien inférieur à 0,14 DH/km, parmi les plus compétitifs du marché. La marque propose également des contrats d’entretien flexibles, avec des paiements étalés jusqu’à 12 mois, une innovation sur le marché marocain.

Lire aussi | BYD dévoile ses ambitions pour le Maroc sous la voix de sa Vice-présidente, Stella Li

L’IA au service de la relation client 

BYD mise sur l’intelligence artificielle dans son dispositif après-vente. En effet, un «chatbot» intelligent permet la prise de rendez-vous en ligne, la réservation du service pick-up et drop-off, l’assistance sur les fonctionnalités du véhicule, la communication des packs d’entretien et l’accès aux informations pratiques du réseau. Une innovation qui fluidifie l’expérience client et répond aux nouveaux standards de service. En parallèle, BYD renforce son réseau de distribution et de service après-vente. Dernier jalon : l’ouverture du showroom Bahmad, le 1er décembre 2025, site historique du groupe Auto Nejma, modernisé selon les standards internationaux de la marque. A noter que le service après-vente y sera pleinement opérationnel en février, selon l’importateur de la marque.

Quoi qu’il en soit, BYD entend pérenniser sa dynamique en 2026. Selon l’importateur de la marque, dans un marché où la confiance, le coût d’usage et la qualité de service s’imposent comme des critères déterminants, l’objectif est clair : rendre la mobilité électrique plus accessible, plus fiable et plus sereine pour les automobilistes marocains, dixit le staff. Une ambition qui passe par des véhicules performants, un coût d’utilisation maîtrisé et une expérience client repensée, souligne-t-il.

Vous aimerez aussi

Le chinois Shangaï Ingin Auto Technology investit 200 MDH à Tanger

BYD aligne un cinquième mois consécutif de recul des ventes

Volvo EX60 : le SUV électrique qui veut imposer une nouvelle norme

Peugeot Landtrek 2026 : un pick-up taillé pour tous les terrains [Vidéo]

Renault Group Maroc consolide son rôle stratégique et commercial

Rétromobile 2026 : le savoir-faire marocain en vitrine à Paris