Véhicules électrifiés : BYD confirme son leadership et intensifie sa stratégie

En 2026, BYD entend confirmer sa montée en puissance sur le marché marocain des véhicules à nouvelles énergies (NEV). Dans un contexte de transition énergétique accélérée et de mutation des usages automobiles, la marque, distribuée par Auto Nejma, a consolidé ses positions, aussi bien sur les segments électrifiés que sur l’après-vente, pilier essentiel de la confiance client.

BYD s’impose aujourd’hui comme numéro un des NEV au Maroc. Dans le détail, la marque détient 46 % de part de marché sur le segment PHEV, portée par le succès du Seal U PHEV, plébiscité par les automobilistes marocains. Sur le segment 100 % électrique, BYD confirme également son avance avec 34 % de part de marché, preuve de la solidité de son positionnement technologique et commercial. Dans la continuité de cette dynamique, de nouvelles introductions sont prévues en 2026, renforçant l’offre et accompagnant la transition vers une mobilité plus responsable.

Lire aussi | BYD confirme son ascension et domine le marché électrique mondial

L’après-vente, pilier de la compétitivité

Toujours est-il que le succès de BYD ne repose pas uniquement sur la compétitivité de ses modèles, mais aussi sur un service après-vente robuste et innovant, dixit le staff de la marque. Toujours selon ce dernier, le taux de disponibilité des pièces de rechange atteint 95 %, l’un des plus élevés du secteur, ce qui rassure les clients et réduit les délais d’immobilisation. Les conseillers et techniciens, certifiés selon les standards de la marque, bénéficient par ailleurs d’une formation continue pouvant aller jusqu’à 120 jours par an, garantissant une expertise adaptée aux évolutions rapides des technologies PHEV et 100 % électriques.

Autre atout différenciant avancé par l’importateur de la marque : un intervalle d’entretien fixé à 15 000 km, inédit au Maroc, qui simplifie l’expérience client. À cela s’ajoute un coût d’entretien inférieur à 0,14 DH/km, parmi les plus compétitifs du marché. La marque propose également des contrats d’entretien flexibles, avec des paiements étalés jusqu’à 12 mois, une innovation sur le marché marocain.

Lire aussi | BYD dévoile ses ambitions pour le Maroc sous la voix de sa Vice-présidente, Stella Li

L’IA au service de la relation client

BYD mise sur l’intelligence artificielle dans son dispositif après-vente. En effet, un «chatbot» intelligent permet la prise de rendez-vous en ligne, la réservation du service pick-up et drop-off, l’assistance sur les fonctionnalités du véhicule, la communication des packs d’entretien et l’accès aux informations pratiques du réseau. Une innovation qui fluidifie l’expérience client et répond aux nouveaux standards de service. En parallèle, BYD renforce son réseau de distribution et de service après-vente. Dernier jalon : l’ouverture du showroom Bahmad, le 1er décembre 2025, site historique du groupe Auto Nejma, modernisé selon les standards internationaux de la marque. A noter que le service après-vente y sera pleinement opérationnel en février, selon l’importateur de la marque.

Quoi qu’il en soit, BYD entend pérenniser sa dynamique en 2026. Selon l’importateur de la marque, dans un marché où la confiance, le coût d’usage et la qualité de service s’imposent comme des critères déterminants, l’objectif est clair : rendre la mobilité électrique plus accessible, plus fiable et plus sereine pour les automobilistes marocains, dixit le staff. Une ambition qui passe par des véhicules performants, un coût d’utilisation maîtrisé et une expérience client repensée, souligne-t-il.