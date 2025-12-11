Alertes
Coupe arabe 2025 : le Maroc s’impose face à la Syrie et accède aux demi-finales

written by David Jérémie

La sélection marocaine A’ a décroché, au stade Khalifa de Doha, son billet pour les demi-finales de la Coupe arabe 2025 en battant une équipe syrienne combative et difficile à manœuvrer (1-0). Dans ce quart de finale intense, les hommes de Tarik Sektioui ont su garder leur sang-froid et maîtriser les moments décisifs.

Disputée sur un rythme soutenu, la rencontre a longtemps semblé indécise. À la 76e minute, Saadane a frôlé l’ouverture du score de la tête sur corner, mais le gardien Elias Hadaya s’est illustré par une parade décisive. Trois minutes plus tard, Walid Azaro a finalement trouvé la faille : l’avant-centre de l’Ajman Club a exploité une repousse du portier syrien pour inscrire le but victorieux (79e), offrant l’avantage au Maroc.

Lire aussi | CAN Maroc-2025 : Walid Regragui dévoile la liste des Lions de l’Atlas

Malgré une fin de match sous pression et l’expulsion de Mohamed Moufid pour une faute grave dans le temps additionnel (90+1’), les Lions de l’Atlas ont résisté jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Cristián Marcelo Garay Reyes. Le match avait déjà été marqué par un coup dur en première période, avec la sortie sur civière de Tarik Tissoudali, blessé à la tête après un choc avec le gardien syrien. Remplacé dès la 24e minute par Walid Azaro, ce dernier s’est mué en héros de la soirée.

Grâce à ce succès, le Maroc poursuit son aventure au Qatar et rejoint le dernier carré de la compétition. Les Lions de l’Atlas affronteront en demi-finale, le 15 décembre prochain, le vainqueur du duel entre l’Algérie et les Émirats arabes unis.

 

