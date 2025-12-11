CAN Maroc-2025 : Walid Regragui dévoile la liste des Lions de l’Atlas

La Fédération royale marocaine de football a annoncé que le sélectionneur national, Walid Regragui, a rendu publique ce jeudi 11 décembre une liste de 28 joueurs, dont 2 réservistes, en vue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc. Le Maroc qui évoluera dans le groupe A de la CAN aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.
Ci-après la liste des joueurs convoqués :
-Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca)
-Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/France), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Jawad El Yamiq (Al-najma/Arabie Saoudite), Romain Saïss (Al-Sadd/Qatar), Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais/France), Nayef Aguered (Marseille/France), Adam Masina (Torino/Italie), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/Pays-Bas).
-Milieux de terrain : Oussama Targhaline (Feynoord/Pays-Bas), Sofyan Amrabat (Real Betis/Espagne), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Neil El Ainaoui (AS Rome/Italie), Bilal El Khannous (Stuttgart/ Allemagne), Azeddine Ounahi (Girona/Espagne)
-Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Ilias Akhomach (Villareal/Espagne), Chemsddine Talbi (Sunderland/Angleterre), Youssef En-Nesyri (Fenerbache/Turquie), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Soufiane Rahimi (Al Ain FC/Emirats arabes unis), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Eliesse Ben Seghir (Leverkusen/Allemagne).
-Réservistes : Youssef Belammari (Raja Casablanca), Hamza Igamane (Lille/France).