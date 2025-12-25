Plus de 92 mille entreprises ont été créées au Maroc en dix mois

Le nombre d’entreprises créées au Maroc s’est établi à 92.232 unités à fin octobre 2025, d’après des données publiées par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (66.391 unités) et personnes physiques (25.841 unités), précise l’OMPIC dans le tableau de bord général de son baromètre de la création d’entreprises.

La répartition sectorielle montre une prédominance du commerce, représentant 35,75% des entreprises créées, suivi du BTP et des activités immobilières (19,74%), des services divers (17,57%), des transports (7,67%), des industries (7,03%), des hôtels et restaurants (5,70%), du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) (2,94%), de l’agriculture et pêche (1,81%) et des activités financières (1,80%).

Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 28.748 entreprises créées, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (12.601), Rabat-Salé-Kénitra (11.779), Marrakech-Safi (10.524), Fès-Meknès (6.351), Souss-Massa (6.149), l’Oriental (6.165), Laâyoune-Sakia El Hamra (3.356), Dakhla-Oued Ed-Dahab (2.604), Béni Mellal-Khénifra (2.274), Drâa-Tafilalet (1.992) et Guelmim-Oued Noun (689).

En termes de forme juridique, les SARL à associé unique (SARL-AU) représentent 64,9% des créations, suivies des SARL (34,4%), tandis que les sociétés anonymes (SA) et les autres formes juridiques s’établissent respectivement à 0,2% et 0,5%.