Un entretien Rubio-Bourita programmé ce vendredi 24 janvier

Le nouveau Secrétaire d’État américain Marco Rubio s’apprête à discuter avec Nasser Bourita, faisant de lui d’un de ses premiers interlocuteurs internationaux.

Marco Rubio, récemment confirmé au poste de Secrétaire d’État américain, a prévu de s’entretenir ce vendredi 24 janvier avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, selon les révélations du journaliste Ken Klippenstein, qui a publié sur X une liste des appels prévus par le nouveau chef de la diplomatie américaine.

List of Secretary of State Marco Rubio’s tentatively scheduled calls leaked to me:

Jan. 22: Netanyahu, MBS

Jan. 23: Qatari PM, UAE Foreign Minister

Jan. 24 on: Jordanian King, Moroccan FM, Egyptian FM