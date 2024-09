Le Groupe JT annonce l’acquisition imminente de Vector Group Ltd.

Le 2 septembre 2024, Japan Tobacco Inc. (JT) a annoncé son intention d’acquérir la société américaine Vector Group Ltd. (VGR), quatrième plus grande entreprise de tabac aux États-Unis.

Cette acquisition stratégique, valorisée à environ 2,4 milliards USD (environ 378 milliards de yens), se fera via une offre publique d’achat (OPA) lancée par Vapor Merger Sub Inc., une entité créée spécialement par le Groupe JT pour cette opération.

Le prix d’acquisition proposé est de 15,00 USD par action, et l’opération a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de VGR. La transaction, qui devrait être finalisée d’ici la fin de l’exercice 2024 de JT, est soumise aux autorisations antitrust et aux conditions de clôture habituelles. Une fois l’acquisition terminée, VGR deviendra une filiale à 100 % de JT et sera retirée de la Bourse de New York.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du Groupe JT, telle que décrite dans son Business Plan 2024, visant à renforcer sa position sur le marché du tabac aux États-Unis, le deuxième plus grand marché mondial en termes de ventes nettes. Le Groupe JT prévoit que cette transaction améliorera son retour sur investissement dans les produits de tabac combustibles et renforcera sa capacité à investir dans des produits à risque réduit, notamment les tiges de tabac chauffé.

Masamichi Terabatake, Président directeur général de JT Group, a déclaré que cette acquisition contribuera à une croissance durable et à une augmentation de la valeur du Groupe JT en intégrant une entreprise historiquement rentable. Eddy Pirard, Président directeur général de JT International, a souligné que cette transaction fera passer la part de marché du Groupe aux États-Unis de 2,3 % à environ 8,0 %, tout en offrant de nouvelles opportunités stratégiques pour renforcer la compétitivité de l’entreprise sur ce marché clé.