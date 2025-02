Somalev, première entreprise africaine finaliste aux ESTA Awards 2025

Pour la première fois depuis leur création, les ESTA Awards, distinctions de renom dans le secteur du levage et du transport exceptionnel, comptent une entreprise marocaine et africaine parmi leurs finalistes.

Somalev, acteur majeur de l’ingénierie de levage, du transfert industriel et de la manutention au Maroc, a été sélectionnée pour son expertise et son innovation dans un domaine traditionnellement dominé par des entreprises européennes et internationales.

Organisés par l’European Association of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes (ESTA), les ESTA Awards récompensent chaque année les projets les plus remarquables dans les domaines du levage, du transport exceptionnel, de l’innovation technologique, de la sécurité et de la formation. Créée en 1976, ESTA est une organisation de référence pour les entreprises européennes de ces secteurs. La sélection parmi plus de 50 candidatures issues de 13 pays témoigne du niveau élevé de la compétition. Le jury, présidé par Wim Richie, annoncera les lauréats lors d’une cérémonie prévue le 10 avril 2025 à l’hôtel The Westin Grand de Munich.

Entreprise 100 % marocaine, Somalev s’est imposée comme un acteur clé dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’ingénierie de levage et l’installation de parcs éoliens, le transport exceptionnel et le déplacement d’équipements hors gabarit, les opérations de maintenance et de montage pour les industries minières, chimiques et infrastructurelles, le transfert industriel et la logistique pour l’exploration pétrolière et gazière ainsi que la manutention portuaire, notamment au sein du port Tanger Med. Grâce à une flotte d’équipements modernes et une expertise reconnue, Somalev intervient sur des projets d’envergure au Maroc et en Afrique. Son engagement en matière de qualité, d’environnement et de sécurité est attesté par ses certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, ainsi que par le label « Made in Morocco » obtenu cette année.

La nomination de Somalev aux ESTA Awards 2025 illustre la montée en puissance des entreprises marocaines dans des industries de pointe. Si l’entreprise décroche un prix lors de la cérémonie du 10 avril, elle marquera l’histoire en devenant la première entreprise africaine à remporter une telle distinction, confirmant ainsi la compétitivité et le dynamisme du secteur du levage et du transport exceptionnel au Maroc.