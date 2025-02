The Ascott Limited renforce sa présence au Maroc avec de nouvelles ouvertures

The Ascott Limited, l’un des principaux groupes hôteliers internationaux spécialisés dans les appart’hôtels, poursuit son expansion en Afrique du Nord en misant sur le marché marocain. Avec un portefeuille de six établissements regroupant plus de 600 chambres, la marque affirme sa volonté de développer une offre d’hébergement premium dans le Royaume.

La stratégie d’Ascott au Maroc s’est concrétisée par l’ouverture récente du Citadines Almaz Casablanca. Situé à proximité de l’aéroport Mohammed V et des sites emblématiques de la capitale économique, cet appart’hôtel de 61 appartements propose une offre adaptée aux voyageurs d’affaires et aux séjours prolongés. Doté d’une salle de sport, d’un restaurant et d’espaces de réunion, il illustre la volonté du groupe de combiner confort et fonctionnalité.

Dans cette dynamique, Ascott annonce la signature d’un nouvel établissement, le Citadines Bab Tangier, dont l’ouverture est prévue en 2027. Cet appart’hôtel de 130 logements s’implantera stratégiquement près de l’aéroport international de Tanger, de la zone franche et de la zone industrielle, répondant ainsi à la demande croissante en hébergement de qualité dans une ville en plein essor économique.

L’expansion d’Ascott au Maroc s’inscrit dans un contexte favorable, marqué par une forte croissance du tourisme. En 2024, le pays a accueilli 17 millions de visiteurs, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente, et vise les 20 millions en 2025. Cette tendance devrait s’accélérer avec l’organisation de la Coupe du monde 2030, qui renforcera l’attrait du Maroc comme destination touristique et stimulera la demande pour des solutions d’hébergement diversifiées.

Dans cette perspective, Ascott déploie un ambitieux programme de développement avec plusieurs ouvertures prévues à Casablanca et Marrakech. Parmi elles, le Citadines Connect Belvédère Casablanca (2026), un établissement d’affaires situé au cœur de la ville, et le Citadines Racine Casablanca (2025), une résidence de 123 appartements dans un quartier prisé. La ville ocre verra quant à elle l’inauguration de l’Ascott Hivernage Marrakech et de The Unlimited Collection Marrakech en 2026, deux hôtels qui promettent d’allier élégance et immersion culturelle.

Selon Vincent Miccolis, directeur général pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie chez Ascott Limited, le Maroc représente un marché stratégique offrant de vastes opportunités. Il souligne l’engouement croissant pour les appart’hôtels et les hébergements lifestyle, segments dans lesquels le groupe compte se démarquer en proposant des solutions flexibles et adaptées aux différents types de séjours.

Avec une croissance de 30 % de son portefeuille en Afrique du Nord par rapport à 2023, Ascott renforce son ancrage sur le marché régional. Son expansion s’inscrit dans une stratégie plus large couvrant le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie, avec 40 établissements et plus de 5 800 unités en exploitation ou en développement. Une dynamique qui confirme son ambition de devenir un acteur incontournable de l’hébergement haut de gamme au Maroc et au-delà.