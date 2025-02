Les nouvelles dynamiques des tendances de consommation des médias au Maroc durant le Ramadan

Une étude récente menée par le cabinet Integrate et l’agence de communication Com & Talk Agency met en lumière l’évolution des habitudes médiatiques des Marocains durant le Ramadan. Cette période, considérée comme un événement publicitaire majeur, voit la télévision et le digital jouer un rôle central dans la consommation de contenus.

Selon l’étude, la télévision reste le média dominant pendant le mois sacré, avec une consommation moyenne de cinq heures et neuf minutes par jour, et un pic d’audience en prime time. Cependant, le digital prend le relais après l’Iftar, notamment entre 22 heures et 3 heures du matin, où l’engagement sur les plateformes telles que Facebook, Instagram et TikTok s’intensifie. Ce phénomène offre ainsi aux annonceurs de nouvelles opportunités pour toucher leur public au moment opportun.

Les femmes jouent un rôle déterminant dans le choix des programmes télévisés, influençant les préférences familiales vers des chaînes comme 2M et Al Aoula, reconnues pour leurs contenus à forte charge émotionnelle. Par ailleurs, l’étude met en évidence le recours massif au multi-screening : 44 % des Marocains jonglent entre la télévision et leur smartphone, consommant du contenu en rediffusion sur YouTube ou interagissant sur les réseaux sociaux.

Face à ces nouvelles habitudes, les experts recommandent aux annonceurs d’adopter des stratégies de communication synchronisant télévision et digital afin d’optimiser l’impact publicitaire. L’authenticité et l’interactivité sont également mises en avant comme des leviers essentiels pour capter l’attention et renforcer l’engagement du public.

Cette étude confirme ainsi l’importance du Ramadan comme un moment important de connexion émotionnelle entre les marques et les consommateurs. En adaptant leurs messages et leurs canaux de diffusion, les annonceurs peuvent maximiser leur présence et leur impact durant cette période stratégique.