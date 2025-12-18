Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, et le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddik, ont conclu, jeudi 18 décembre, un accord faisant de « Morocco Now », la marque économique du Royaume, un Sponsor Officiel de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), qui s’ouvre dans trois jours.

La cérémonie officielle de signature s’est tenue à Rabat, en présence de Patrice Motsepe, du président de la Fédération royale marocaine de football et Premier vice-président de la CAF, Faouzi Lekjaa, de M. Seddik, ainsi que du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba.

Lire aussi I CAN Maroc-2025 : Walid Regragui dévoile la liste des Lions de l’Atlas

À travers ce partenariat, Morocco Now sera associé au plus grand et au plus fédérateur des événements sportifs du continent africain, en s’appuyant sur la plateforme de la CAN TotalEnergies CAF pour promouvoir l’image d’un Maroc moderne, ambitieux et tourné vers l’avenir, indique un communiqué de la CAF.

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF Maroc 2025 se déroulera dans neuf stades répartis dans six villes marocaines, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.