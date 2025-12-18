Ryanair ouvre une nouvelle base à Rabat

La compagnie aérienne Ryanair, en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), a annoncé l’ouverture d’une nouvelle base à Rabat à partir d’avril 2026, sa cinquième au Maroc, avec 2 avions basés, 20 lignes opérées et un investissement de 200 millions de dollars.

L’annonce a été faite lors d’une cérémonie tenue le mercredi 17 décembre à l’Aéroport Rabat-Salé, en présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor qui a souligné que l’ouverture de cette nouvelle base à Rabat s’inscrit dans la dynamique touristique exceptionnelle que connaît le Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« Cet investissement majeur traduit concrètement les orientations de la feuille de route du tourisme, qui accorde une place importante à la connectivité aérienne. Il témoigne également de la confiance de nos partenaires internationaux, qui accompagnent notre ambition de positionner le Maroc parmi les destinations touristiques de classe mondiale, tout en générant un impact économique concret au niveau territorial », a dit la ministre.

Cette avancée stratégique pour Ryanair s’est construite en étroite coordination avec l’ONMT, engagé dans le développement de l’offre aérienne comme levier central de l’attractivité touristique du Royaume.

Sept nouvelles lignes internationales relieront ainsi Rabat à Milan Bergame, Baden-Baden, Francfort Hahn, Nuremberg, Porto, Pise et Valence dès l’été 2026. L’offre globale atteindra ainsi plus de 18 vols hebdomadaires au départ de Rabat dès la première saison d’exploitation, ce qui constitue 79.000 sièges supplémentaires sur le marché international et une croissance de plus de 49% des opérations de Ryanair à partir de l’aéroport de Rabat.

Pour l’ONMT, cette annonce marque une étape clé dans la diversification des points d’entrée du Royaume et la montée en puissance de Rabat, comme destination touristique à part entière.

« Le développement de la base de Ryanair à Rabat s’inscrit pleinement dans notre stratégie de connectivité aérienne et de valorisation des destinations à fort potentiel », a déclaré Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT.

Et de poursuivre : « Rabat dispose de tous les atouts pour séduire les marchés européens, et ce partenariat traduit notre volonté d’anticiper les grands rendez-vous internationaux à venir comme la Coupe du Monde 2030 ».

De son côté, Eddie Wilson, CEO de Ryanair, a fait savoir que « cette nouvelle base porte notre investissement total au Maroc à plus de 1,6 milliard de dollars et soutient plus de 8.500 emplois directs et indirects ».

« Grâce à une collaboration étroite avec l’Office National Marocain du Tourisme, nous positionnons Rabat comme une destination majeure, forte de son histoire, de sa culture, de son littoral et de son art de vivre », a-t-il ajouté.

L’ouverture de cette base entraînera une hausse de 45% de la capacité de Rabat et s’intégrera dans le déploiement estival le plus ambitieux de Ryanair au Maroc, avec plus de 10,7 millions de passagers attendus sur treize aéroports du Royaume. Elle générera également plus de 800 emplois locaux, dont 60 postes hautement qualifiés pour les pilotes et le personnel navigant commercial.

En consolidant la présence de Ryanair à Rabat, l’ONMT confirme son rôle moteur dans la structuration de la connectivité aérienne du Royaume. À travers ce partenariat, l’Office réaffirme sa volonté de faire de l’aérien un levier stratégique au service de l’attractivité, de l’équilibre territorial et du rayonnement international du Maroc.