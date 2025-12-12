2M dévoile sa programmation Spéciale CAN-2025

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), qui se déroule au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, 2M mobilise l’ensemble de ses supports (TV-Radio-Digital) pour accompagner cette grande fête africaine.

La chaîne mobilise d’importants moyens techniques, de nouveaux studios dotés de technologies innovantes et un réseau de journalistes, d’envoyés spéciaux, de chroniqueurs reconnus et des légendes du ballon rond.

Ce dispositif inédit célèbre le sport et explore les différentes facettes de la culture du continent, dans toute sa beauté et sa diversité, à travers une programmation TV diversifiée, pensée pour tous les public:

– “Planète Foot”: le grand talk de la CAN, chaque jour à 22h30, en direct sur 2M. Animé par le duo bilingue : Ghizlane Gabari et Jihane Jahouri, entouré de légendes africaines et consultants exclusifs de 2M: El-Hadji Diouf, Alex Song, Khalid Fouhami et Adil Hermach. Au programme : analyses, regards de champions, coulisses de la compétition et interaction avec le public, pour faire vivre la CAN comme un moment 100 % foot 100 % divertissement.

– “REPLAY”: le rendez-vous quotidien 100% analyse / 100% virtuel, animé par Mehdi Issouaben et Hamza Hachlaf, accompagnés de Simo Hajoui et Mehdi Kessoua. Une émission d’analyse et de décryptage : data, 3D, réalité augmentée et reconstitutions immersives, chaque jour à 13h30. – “CAN News”: Journal quotidien dédié à la CAN, chaque jour à 21h15. Une édition qui fait le tour de l’actualité : organisation, sport et ambiance, pour ne rien manquer de la CAN.

– “CAN Kitchen”: 24 recettes traditionnelles authentiques.. et autant de récits. Honneur aux saveurs d’Afrique, dans cette émission culinaire quotidienne animée par le célèbre Chef Moha, et diffusée tous les soirs à 21h20. Un voyage gustatif pour découvrir tous les secrets de la cuisine africaine et les saveurs authentiques de chacun des 24 pays participants à la CAN, dans la convivialité et le partage.

– “Netla9aw fla CAN”… Le Maroc, pays hôte de la grand-messe du football africain, dans les yeux des supporters.. Chaque soir à 19h50, Taha Essou fait le guide ! Le célèbre créateur de contenu emmènera les supporters des 24 pays participants à la CAN 2025 à la découverte des lieux touristiques les plus iconiques du royaume et de son riche patrimoine, loin des sentiers battus.

– “Time for Africa”: À l’occasion de la CAN 2025, 2M a sillonné l’Afrique, explorant la diversité culturelle du continent. Tournée dans 9 pays, « Time for Africa » est une série documentaire inédite de 9 épisodes de 52 minutes, qui fait découvrir l’Afrique aux marocains. Visite guidée chaque mardi et dimanche à 21h25.

Radio 2M se met aux couleurs de la CAN

– “La Bombonera” Édition spéciale CAN : Chaque jour, de 18h à 19h, La Bombonera vous donne rendez-vous avec des débats, des ambiances, des invités et des coups de coeur, au rythme de la compétition. Hicham Ramram, Reda Allali, Amine Rahmouni et Youssef Chani vous feront vivre l’intensité de la CAN en temps réel, entre débats, commentaires à chaud, ambiances folles et interviews de passionnés.

SKWAD, le nouveau média sport 100% digital, 100% CAN

A l’occasion de la CAN, SKWAD se mobilise pour un traitement éditorial dédié. News, analyses, coulisses et ambiance de matchs.. une offre digitale spéciale pour faire vivre la compétition, heure par heure, ainsi que des émissions et capsules digitales : SKWAD Podcast, Pronos, Breaking the Lines (pédagogie tactique par la data), Time Out (l’essentiel sport en 60s)…